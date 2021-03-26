Едуард Соколовський: SG Group — це якість і ми не боїмося чистої, відкритої та прямої конкуренції

Главная » Последние новости » Новости экономики » Едуард Соколовський: SG Group — це якість і ми не боїмося чистої, відкритої та прямої конкуренції Едуард Соколовський: SG Group — це якість і ми не боїмося чистої, відкритої та прямої конкуренції

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Генеральний директор "Stolitsa Group" Едуард Соколовський повідомив, що SG проводить декілька рівнів перевірки кожного рішення під час будівництва своїх проєктів.

За його словами, перевірку на якість проходять вікна, шумоізоляція тощо, повідомляють Економічні новини з посиланням на Апостроф.

“Ми ніколи не приймаємо рішення на шкоду якості та технологічному процесу”, — сказав він під час інтерв’ю.

Він додав, що SG працює із залученням фахівців з європейським досвідом , які слідкують за дотриманням всіх норм містобудування: “Якщо інвестор обирає об’єкти «Stolitsa Group», він буде впевнений, що там все буде зроблено якісно”.

“У нас декілька рівнів вхідного контролю якості, який здійснюється фахівцями технічного нагляду. Ми по декілька разів перевіряємо ті чи інші рішення, наприклад, щодо шумоізоляції, ми робимо заміри, запрошуємо лабораторії. Якщо заміри відповідають ДЕСТу, то використовуємо цей варіант, а якщо ні, то відмовляємося від цього, навіть якщо це економічно вигідніше”, — розповів Соколовський.