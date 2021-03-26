Цена коронакризиса: Украина потеряла почти 700 тысяч рабочих мест в 2020 году

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По данным Укрстата в 2020 году Украина потеряла 672 тысяч рабочих мест.

Об этом заявил в Фейсбук экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, информируют Экономические новости.

«Свежие данные Укрстата — наша цена коронокризиса в 2020 году. Занятость 2019: 16 668 млн человек. Занятость 2020: 15 996 млн человек», — написал Кухта.

По его словам, Укрстат учитывает определенную оценку неформальной занятости, однако скорее всего она достаточно консервативна, особенно в части временных рабочих и низкооплачиваемого фриланса.

«Вероятно, реальные цифры выше — может, ближе к 1 млн потерянных рабочих мест, как оценивали в прошлом году внутренние опросы бизнес-ассоциаций. Такова цена для Украины за коронокризис в прошлом года», — написал Кухта.

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Он считает, что при наличии более или менее адекватной программы поддержки закрытого на локдаун бизнеса, эти потери рабочих мест могли бы бытьсущественно меньше.

«К сожалению, что-то похожее на нормальную для европейского континента программу поддержки появилось только во время январского локдауну уже в 2021 году. И то имело существенные недостатки на уровне имплементации», — считает экс-замминистра.

«Сейчас у нас очередной локдаун. И с таким темпами вакцинации, наверное, не последний. Самое время исправить недостатки имплементации программы поддержки бизнеса. Расширить список видов экономической деятельности, которые имеют право на поддержку, дать бизнесу достаточно времени и технической помощи, чтобы все смогли пройти необходимую регистрацию. И выделить достаточные суммы поддержки из государственного бюджета. Раз уж правительство завалило вакцинацию и поставило страну в условия, когда мы периодически вновь будем заходить в локдаун», подчеркнул Кухта.

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