Богдан Бондаренко рассказал о важности помощи бизнесу в период карантина

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Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу сообщил, что глобальная эпидемия коронавируса приведет к спаду мировой экономики. А показатели последствий распространения коронавирусной инфекции будут значительно хуже, чем после глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять Украине, чтобы нивелировать последствия распространения коронавируса, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко, информирует enovosty.com/news.

Богдан Бондаренко сообщает, что есть вероятность того, что те ограничительные меры, которые сейчас введены в виде карантина и других мер, придется применять долго

«Соответственно, это отобразится на экономике. Второй важный момент, который исходит из первого, состоит в том, что поддержка физлиц и социальные льготы не решат эту проблему. Сейчас, в первую очередь, необходимо помогать бизнесу, который в дальнейшем поможет людям и обеспечит рабочими местами.

Потому что если мы сейчас в пределах наших ограниченных ресурсов будем заниматься тем, что дадим социальную помощь в размере 1000 грн пенсионерам и другим людям, которые потеряли доход из-за увольнений и других причин, связанных с карантином, то это поможет этим людям только в краткосрочной перспективе. Но это не поможет бизнесу. Сейчас уже есть правительственные программы помощи АПК в связи с посевной. Поэтому надо больше двигаться в эту сторону и акцент делать на подобных программах.

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И третий момент связан с тем, что мы попадаем в кризис не в связи с коронавирусом, а мы попадаем в общий кризис, причиной которого стал коронавирус. Проблемы на сырьевых рынках экономисты прогнозировали уже давно. У нас есть внутренняя проблема, связанная с падением промышленности. И самое проблемное у нас то, что основными позициями нашего экспорта являются металлы и АПК, по которым прогнозируется серьезный удар. У нас проблема с торговым балансом, платежным балансом, с валютой, которая меньше заходит из-за рубежа, чем на нее есть спрос. Раньше это немного выравнивалось за счет трудовых мигрантов. А сейчас трудовые мигранты будут возвращаться домой и им необходимо предоставлять рабочие места. И трудовые мигранты уже не будут перекидывать валюту из-за рубежа, как раньше. Перечисленные процессы являются теми основными проблемами, с которыми мы сейчас сталкиваемся, решением которых должнен заняться Кабинет министров», — сообщает Богдан Бондаренко