Стало известно, сколько еще продержатся низкие цены на газ

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Стоимость газа будет дешевой на протяжении двух или трёх лет

В летний период на рынке наблюдается переизбыток предложения сжиженного газа. Именно потому низкая стоимость «голубого топлива» будет наблюдаться на протяжении двух-трёх ближайших лет. Такое мнение выразил глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев на Украинском энергетическом форуме, который ранее состоялся в украинской столице. По словам Коболева, в летний период производится большой объем «голубого топлива», и его негде сохранят. У азиатских потребители нет возможности его хранить, в то время как на территории Европы есть ограниченные хранилища. Потому весь газ, который копится в летний период, отправляет на рынок Европы. Там образовывается излишек потребления, потому стоимость скатывается до очень низкого уровня. Такая тенденция, по мнению лидера «Нафтогаза», будет наблюдаться на протяжении нескольких лет, информирует enovosty.com/news.

Отметим, в конце прошлого года КМУ предоставил предприятиям ТКЭ возможность уменьшать размер платы за отопление в том случае, если стоимость голубого топлива, купленного в соответствующем месяце отопительного сезона, ниже цены, учтённой в тарифной структуре.