Александр Палий рассказал о влиянии гендерного равенства на экономический рост

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил, что «экономическое чудо» в Украине невозможно без гендерного равенства.

С вопросом относительно влияния гендерного равенства на экономический рост «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что в Украине присутствует гендерное равенство и оно иногда даже идет во вред

«Женщины и мужчины работаю поровну, а получают по-разному. Равенство означает, в первую очередь, равенство прав и эта тема сейчас очень актуальна на Западе. И здесь Кулеба привлекает к этому внимание и говорит, что здесь у нас общие проблемы с Западом. Но если говорить честно, то у нас гендерное равенство было развито даже раньше и сильнее, чем на Западе. У нас у женщин была достаточно большая свобода, но в то же время была и большая ответственность. Поэтому для нас ничего нового в гендерном равенстве нет. Иногда даже на женщин взваливается ответственность больше, чем они могут выдержать. И такое «равенство» не всегда на пользу», — сообщает эксперт