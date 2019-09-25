Весенний рост пенсии: Экс-министр рассказал, разбогатеют ли украинские пенсионеры

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У Зеленского анонсировали изменения по выплате пенсий украинцам

Бывший министр социальной политики Агдрей Рева в эфире украинского телеканала отметил, что не верит в то, что пенсии украинцев этой весной на самом деле вырастут на 12-13 процентов: «Есть закон, который требует от правительства индексировать пенсии по формуле: 50% роста заработной платы за прошлый год и 50% рост индекса инфляции. Эти показатели плюсуются вместе и на этот коэффициент должны пенсии быть увеличены. Это требование закона. Мы выполнили это требование в марте 2019 году и нынешнее правительство должно сделать это этой весной. Проблема в другом: в это повышение не заложены средства в государственном бюджете», — констатировал бывший министр, информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее в «Слуге народа» отметили, что пенсии украинцам должны увеличить на 12-13% уже в марте следующего года. В ВРУ дали установку Кабинету министров Украины минимизировать или же вообще преодолеть разницу между прожиточным минимумом, установленным на этот день, и прожиточным минимумом, который согласно Конституции Украины должен быть обеспеченным пенсионерам.