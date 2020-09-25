Украинцев обяжут откладывать деньги на пенсию. Какой процент нужно отложить

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В Украине решили объединить накопительную и солидарную пенсии

В первый год работы новой пенсионной системы украинцев обяжут каждый год откладывать два процента от своей заработной платы. Об этом рассказала в эфире украинского радио министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

По словам главы ведомства, в Украине намерены соединить солидарную и накопительную пенсии. При таком сценарии, пенсионные взносы будут делаться как работодателями, так и самими работниками. Сбалансировав солидарную систему с накопительным уровнем, ведомство планирует обеспечить нормальную пенсию украинцам. , информирует enovosty.com/news.

В первый год новой системы работники должны будут откладывать два процента от своих доходов. Министр социальной политики отметила, что если в Украине и далее будет действовать только солидарная пенсия, то даже имея довольно высокую «белую» зарплату, украинцы не могут рассчитывать на нормальную обеспеченную старость. Это происходит из-за того, что Пенсионный фонд всегда находится в дефиците. На нынешнем солидарном уровне пенсионного обеспечения, пенсионеры получают выплаты исключительно за счет налогов работающих людей.

Решить эту проблему может внедрение накопительного уровня, когда украинцы будут в обязательном порядке откладывать деньги себе на старость. В Украине он в ближайшее время не сможет работать самостоятельно, потому будет вводиться наряду с солидарным.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешним тридцатилетним украинцам не «светит» государственная пенсия, потому эксперты советуют уже сейчас начинать откладывать суммы «на старость».