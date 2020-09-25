РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

25.09.2020 г.
15:40Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
14:22Украинцев обяжут откладывать деньги на пенсию. Какой процент нужно отложить
13:55Миллиардные долги "Нафтогаза" пытаются переложить на потребителей — эксперт
13:51ГБР помогает избежать наказания ужгородскому бизнесмену Волошину, которого ищет Интерпол
24.09.2020 г.
19:16В Германии пояснили, почему "Северный поток-2", скорее всего, не остановят
18:58"Как молоко в супермаркете": Газ для украинцев будут продавать на почте
16:47Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ
Все новости экономики

Аналитика

22.09.2020

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют дыру в бюджете
Никогда такого не было, и вот опять... Эта модная нынче поговорка вспоминается даже при беглом взгляде на проект бюджета-2021, да еще в контексте той ...
18.09.2020

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре

Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Многим казалось, что в Днепре исход выборов предрешен задолго до дня голосования в пользу неофициального градоначальника Геннадия Корбана и команды официального ...
18.09.2020

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы ...

Последние новости

25.09.2020 г.
16:35 Стало известно, когда Украина опять пустит иностранцев
15:40 Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
15:11 Новая волна COVID: Израиль решился на "герметичный карантин"
15:05 Эксперт рассказал, как могут отследить и наказать украинских любителей ВКонтакте
14:22 Украинцев обяжут откладывать деньги на пенсию. Какой процент нужно отложить
14:13 Русскоязычный боевой ястреб: Почему назначение нового посла США в Украине - важнейшее событие
14:10 Алексей Навальный рассказал про "план убийц" и поблагодарил пилотов и врачей, которые спасли ему жизнь
14:08 В США резко увеличилось количество молодых людей, зараженных COVID-19 - СМИ
13:56 В сети появилось видео с испытаний БМП Lynx KF41 во время учений НАТО (ВИДЕО)
13:55 Миллиардные долги "Нафтогаза" пытаются переложить на потребителей — эксперт
13:51 ГБР помогает избежать наказания ужгородскому бизнесмену Волошину, которого ищет Интерпол
13:18 Ким Чен Ын извинился перед Сеулом за убийство южнокорейского чиновника
13:14 Коалиция за справедливость приложений: Spotify, Tinder, Deezer и Epic Games объединились для борьбы с Apple
12:59 Гарем 5 века: в Германии раскопали необычное захоронение вождя
12:49 В Британии зафиксирован новый "рекорд" заражений с начала эпидемии
12:38 Запасы газа в ПХГ Украины установили новый рекорд, - Злой Одессит
12:19 Грызуна научили искать взрывчатку и теперь он - герой
11:39 Метеорит чуть не врезался в Землю (ВИДЕО)
11:09 У Навального арестовали квартиру и счета
10:58 В Украине увеличилось количество тяжелых больных COVID-19, - Степанов
10:38 "Объединенные усилия - 2020": ВСУ готовится к проведению контрудара под прикрытием авиации (ФОТО)
10:23 Во время пандемии самцы птиц улучшили свой вокальный диапазон, что сделало их «сексуальнее» самок
09:59 У Маска испытали ракетный двигатель Raptor (ВИДЕО)
09:49 В столице произошел сильный пожар в многоэтажке: cпасатели проводят эвакуацию жителей (ФОТО)
09:29 "Голодные игры" в Тайланде: старшеклассники протестуют против жесткой системы образования
08:39 Украина и Словакия хотят построить центры мультимодальной логистики
08:19 В Мадриде мощный ливень затопил станции метрополитена (ВИДЕО)
07:45 Основатель фармацевтической компании по производству вакцин стал самым богатым человеком Китая
07:41 Стоит как 20 квартир: в Киеве заметили шикарный Rolls-Royce (ФОТО)
07:38 В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской
07:25 Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко
07:01 В США откажутся от продаж машин на бензине
06:54 Лондон готовит белорусский "список Магнитского"
06:53 Украинским школьникам пояснили, что делать после самоизоляции из-за COVID-19
06:38 Стало известно, где Навальный будет проходить реабилитацию
06:33 Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - ОБСЕ
06:02 Прогноз погоды в Украине на 25 сентября (КАРТА)
24.09.2020 г.
23:55 Кибер-партизаны выдвинули ультиматум Александру Лукашенко (ФОТО)
23:30 Убийство Бреонны Тейлор: полицейские оправданы, двое раненых во время протестов
23:03 Появились фото с тайной инаугурации Лукашенко: страх в глазах "доверенных лиц" (ФОТО)
23:00 На аукцион выставили легендарный кабриолет Джона Кеннеди (ФОТО)
22:48 Трамп готовит государственный переворот в США. Пономарь раскрыл детали
22:20 ТОП-10 самых опасных аэропортов мира (ФОТО)
22:04 Польша примет белорусских силовиков, которые уволились в знак протеста
19:16 В Германии пояснили, почему "Северный поток-2", скорее всего, не остановят
18:58 "Как молоко в супермаркете": Газ для украинцев будут продавать на почте
18:48 На пороге второй волны коронавируса: Доллар сорвался с тормозов
17:44 В Сети появилось видео полета самолетов НАТО F-15, Typhoon и Tornado в украинском небе
17:23 Вторая волна коронавируса. Как Украина спасется от итальянского сценария
17:15 Кредитование под залог квартиры в «ОТП Банк» или компании «UniGroup»?
16:47 Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ
16:38 Похоже, что Разумков договорился с Медведчуком и засунул своего шурина в ОПЗЖ
16:35 КЖРК приносит меньше прибыли, чем другие предприятия отрасли в этом причина низких зарплат - Марунич
15:55 Наказание за Керченский мост: ЕС готовит новые санкции
15:51 Евгений Магда: "Украине надо готовиться к уменьшению товарооборота с Беларусью"
15:30 Прорыв в борьбе с коронавирусом: Немецкие ученые рассказали об открытии пассивной вакцины
15:29 Назван средний возраст автомобилей украинцев
15:04 "Превзошли невозможное": Бутусов рассказал о позоре российской авиации, который войдет в историю
15:00 В Индии успешно испытали противотанковую ракету с лазерным наведением
14:40 Ученые рассказали о главной причине пандемии коронавируса
Все новости »

Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году
 
Печать Отправить на почту

 

 

Средняя заработная плата украинцев в следующем году должна увеличиться на 15%

Минимальная зарплата в Украине должна вырости на 30%, средняя — на 15. Такой прогноз в интервью украинскому изданию сделал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Рост зарплаты будут учитывать в новом прогнозе Национального банка Украины за октябрь, информирует enovosty.com/news.

По словам Сологуба, эффект переноса ожидается более спокойный, учитывая, что экономика Украины будет слабой и только начнет своё восстановление после кризиса. По оценкам регулятора, при росте минимальной зарплаты на 30%, средняя зарплата в стране увеличится примерно на 15%.

Кроме того, представитель Национального банка заявил о том, что рост минимальной заработной платы в стране не будет иметь большого влияния на курс доллара, в то время, как на инфляцию будет иметь «небольшое, но не столь значительное» влияние.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Украина в этом году потеряла возможность получить два транша МВФ. Сологуб заявил о том, что сейчас Киеву нужно договориться об одном кредите, так как к нему привяжут госбюджет на следующий год.

Читайте: В Украине с 1 сентября повысят пенсии


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 37

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Все статьи







Читайте также

Названы три причины стремительного падения украинской экономики
 Будут повышать дважды: Как изменятся зарплаты украинских учителей
Девальвация гривны. Аналитики рассказали, чего ждать от доллара в Украине
 Международные резервы Украины вышли на уровень 2012 года. В НБУ рассказали о причинах
В Украине с 1 сентября повысят пенсии
 Нацбанк создаст реестр коллекторских компаний
До 22 тысяч: Медикам "скорой" существенно поднимут зарплату
 Кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году

Армия

Радиолокационная станция 80К6М
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Зенитно-ракетный комплекс RBS 90 (Швеция)
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Бойко
Юрий
Буткевич
Геннадий
Трюдо
Джастин
Кударенко
Степан
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны

Официальное заявление Правления ОАО «Кривбассжелезрудком»


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ёлкин свежей карикатурой пояснил, почему Навальному не возвращают одежду (10750)

В Украине резко снизится температура воздуха, - ГСЧС (8945)

Смеяться - подано: самые смешные фотографии диких животных 2020 года (ФОТО) (8915)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин


help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 