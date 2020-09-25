Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году Стало известно, как вырастет зарплата украинцев в 2021 году

Закрыть Отправить

Средняя заработная плата украинцев в следующем году должна увеличиться на 15%

Минимальная зарплата в Украине должна вырости на 30%, средняя — на 15. Такой прогноз в интервью украинскому изданию сделал заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. Рост зарплаты будут учитывать в новом прогнозе Национального банка Украины за октябрь, информирует enovosty.com/news.

По словам Сологуба, эффект переноса ожидается более спокойный, учитывая, что экономика Украины будет слабой и только начнет своё восстановление после кризиса. По оценкам регулятора, при росте минимальной зарплаты на 30%, средняя зарплата в стране увеличится примерно на 15%.

Кроме того, представитель Национального банка заявил о том, что рост минимальной заработной платы в стране не будет иметь большого влияния на курс доллара, в то время, как на инфляцию будет иметь «небольшое, но не столь значительное» влияние.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Украина в этом году потеряла возможность получить два транша МВФ. Сологуб заявил о том, что сейчас Киеву нужно договориться об одном кредите, так как к нему привяжут госбюджет на следующий год.

Читайте: В Украине с 1 сентября повысят пенсии