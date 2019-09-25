Экс-министр Рева назвал единственный приоритет нового бюджета

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Главным приоритетом нового бюджета является выплата долгов

Экс-министр соцполитики Андрей Рева в эфире украинского телеканала рассказал о том, что в новом государственном бюджете Украины есть только один приоритет. Это, по мнению экс-министра, выплата долговых обязательств: «Бюджет — это концентрированное выражение приоритетов государственной политики. Если вам говорят, что в приоритете сейчас медицина или образования, вы можете открыть бюджет и посмотреть, в каком денежном измерении та или иная отрасль или направление является приоритетом. В новом бюджете есть только один приоритет и это выплаты долговых обязательств», — заявил экс-министр, информирует enovosty.com/news.

Также, экс-министр назвал три главных приоритета бюджета. Это национальная безопасность и оборона, пенсионный фонд и выплата долговых обязательств.

Отметим, в новом государственном бюджете запланировали расходов на 91 миллиардов грн больше, чем доходов – 1,17 триллион гривен. Дефицит бюджета ожидается на уровне 2,09% и, скорее всего, удовлетворит международных кредиторов.