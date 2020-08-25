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Юрий Гаврилечко: «Повышение минимальной зарплаты является правильным шагом»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Юрий Гаврилечко: "Повышение минимальной зарплаты является правильным шагом"
 
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Верховная Рада поддержала увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн.

С вопросом относительно значения увеличения минимальной заработной платы для украинцев и экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту «Украинской фабрики мысли» Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что поднятие минимальной зарплаты до уровня фактического прожиточного минимума является правильным шагом

«На сегодняшний момент прожиточный минимум, который определяет Министерство социальной политики, составляет более 5000 грн. В июне месяце эта сумма составляла 5149 грн. Соответственно, поднятие минимальной зарплаты до уровня фактического прожиточного минимума — это абсолютно правильный шаг. По сравнению с нынешней минимальной зарплатой разница составляет менее 300 грн. Поэтому увеличение будет пока незначительным. Но это первый шаг для того, чтобы заработная плата повысилась до 6500 грн.

В то же время понятно, что выжить на минимальную заработную плату сегодня не очень возможно. И скорее всего тем, кто получает минимальную заработную плату, доплачивают как-то иначе. Возможно, «в конвертах». Но, опять же, разница в менее, чем в 300 грн не очень критична. Относительно налогов, то суммарное увеличение налоговой нагрузки на работодателей будет около 60 грн на одного работающего в месяц. И поэтому в данном случае мы имеем скорее попытку привести минимальную зарплату вровень с прожиточным минимумом. И одной из проблем украинцев является бедность среди работающего населения.

Читайте: Необходимо прожиточный минимум привязать к минимальной заработной плате, - Юрий Гаврилечко

Насколько многих людей это коснется, то, скорее всего, немногих. Поскольку большинство предприятий сейчас выплачивают большую заработную плату, чем минимальная. В то же время, повышение миимальной зарплаты точно коснется сотрудников различных коммунальных предприятий, которых по всей стране несколько сотен тысяч. Плюс увеличатся поступления в бюджет Пенсионного фонда как от ФОПов, так и от коммунальных предприятий», — сообщает Юрий Гаврилечко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 139

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