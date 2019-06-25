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Юрий Гаврилечко рассказал о проблемах и перспективах развития малого и среднего бизнеса

Главная » Последние новости » Новости экономики » Юрий Гаврилечко рассказал о проблемах и перспективах развития малого и среднего бизнеса
 
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Малый и средний бизнес в Украине приносит 55% валового внутреннего продукта в экономику страны. В Украине немного больше предприятий, чем в некоторых странах Европы, но в то же время эффективность в 10 раз ниже.

С вопросом относительно возможности повышения эффективности функционирования украинских предприятий «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, экономическому эксперту Фонда общественной безопасности Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что данный вопрос лучше задавать бизнесу, правительству и Национальному банку Украины, так как любое действие каждого из этих субъектов само по себе ни к чему не приведет. Их действия должны быть скоординированы друг с другом, а для этого необходимо договориться

«У малого и среднего бизнеса, в отличии от крупного бизнеса, нет возможности кредитоваться на Западе под 1-3% и нет возможности выйти на IPO и привлечь средства путем акционирования. Здесь в Украине они могут работать только под 30% и плюс на кредитах. Это один момент.

Вторым важным моментом является регуляторная деятельность. Все очень любят говорить, что мы очень много всего сделали, чтобы бизнес работал, но, напомним, что у нас до сих пор де-факто существует налоговая полиция, которой де-юре нет и которая совсем не способствует работе бизнеса. У нас крупный бизнес ориентирован на экспорт и потому зарплаты там более-менее стабильные с одной стороны, но достаточно низкие с другой стороны. И поэтому крупный бизнес заинтересован в инфляции, потому что таким образом он снижает свои издержки на заработную плату. В итоге сотрудники крупного бизнеса, являющиеся потребителями товаров и услуг среднего и мелкого бизнеса, беднеют. И внутренний рынок у нас не развивается.

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Также наше государство благополучно исполняет все то, что нарисовали в договоре про создание зоны свободной торговли с ЕС. А Украина по сути утратила контроль над возможностью как-то защищать внутренний рынок. И многие предприятия не выдерживают конкуренцию с более дешевыми и более рекламированными импортными товарами.

Кроме того, так называемая борьба с мафами за красивый вид городов очень здорово звучит, однако привела к уничтожению, только в Киеве, более 100 000 рабочих мест», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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