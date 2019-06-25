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В Украине малый и средний бизнес дает 55% ВВП

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине малый и средний бизнес дает 55% ВВП
 
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В Украине малый и средний бизнес приносит 55% ВВП в экономику страны

Член команды поддержки реформ Минэкономразвития Денис Шемякин сообщил, что малый и средний бизнес в Украине формирует 55% валового внутреннего продукта страны, информирует enovosty.com/news.

В то же время, если выделить долю малого бизнеса в ВВП страны, то его удельный вес составляет 16%. И, соответственно, большие и средние предприятия приносят 73% ВВП в экономику Украины. Однако, по мнению Шемякина, несмотря на то, что количество предприятий в Украине превышает количество компаний в некоторых странах Европы, эффективность функционирования отечественных субъектов хозяйствования в 10 раз ниже.

В Украине малый и средний бизнес дает 55% ВВП

Именно поэтому, Минэкономразвитию необходимо сфокусироваться на улучшении бизнес-климата и повышении конкурентоспособности отечественной продукции. Необходимо достичь улучшения позиции Украины в рейтинге Doing Вusiness.

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Напомним, ранее сообщалось, что согласно данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году увеличился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и достиг максимального уровня за последние 7 лет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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