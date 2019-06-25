Шашлык стал ближе каждому украинцу: Как изменилась цена отдыха с друзьями

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Учитывая все показатели, можно констатировать, что шашлык стал ближе украинцам

Председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети рассказал о том, во сколько сейчас обойдется отдых на природе для компании с шашлыком. Для примера экономист взял самый простой рецепт, чтобы накормить компанию из шести человек. Это два килограмма свинины, 500 грамм лука и 140 грамм маринада для шашлыка, а также черный перец и соль — по вкусу, информирует enovosty.com/news.

«В мае прошлого года два килограмма свинины по данным статистики стоили 230 гривен, а в этом году — 239 гривен. То есть за год свинина подорожала всего на 4 процента.

Лук, 500 грамм. В 2018 году 500 грамм лука обходилось в 3,3 гривен, а в этом — 14,3 гривен. Цена подскочила более чем в четыре раза.

Маринад для шашлыка, 140 грамм. 2018 — 14,2 грн, 2019 — 16,7 грн. Выросла цена на 18%.

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Таким образом шашлык из свинины подорожал за последний год на 9%, с 247,5 гривен до 270 гривен. Если в прошлом году порция на одного человека обходилась в 41,2 грн, то в мая 2018 года — в 45 грн.

Инфляция за двенадцать месяцев составила 9,7%, минимальная зарплата выросла на 12%, средняя, ​​по данным Госстата, — на 12%, а гривна упала по отношению к доллару лишь на 3%. По всем признакам шашлык стал ближе к каждому из нас», — констатировал экономический эксперт.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что цена на арбузы за последние выходные упала почти в два раза, чем огорошила украинских фермеровю