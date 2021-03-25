В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений — Reuters

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В Австралии фермеры неожиданно увидели "свет в конце тоннеля" там, где не ожидали.

Австралийские фермеры неожиданно получили выгоду от разрушительных наводнений. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

Наводнение затопило сельхозземли как раз перед посевом сельскохозяйственных культур, значительно повысив влажность почвы.

«У нас хорошее начало, так что, по крайней мере, есть возможность провести еще один хороший год», — сказал фермер Мэтью Мэдден.

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«С таким количеством влаги в почве мы настроены очень оптимистично», — сказал экономист по агробизнесу Фин Зибелл. «Это настраивает нас на очень хороший сезон», — сказала фермер Трейси Блэкберн

Напомним, в прошлом году засуха в Австралии стала причиной плохих урожаев.