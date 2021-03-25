В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений — Reuters

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

25.03.2021 г.
12:59Україна встановила історичний максимум по обсягам імпорту фруктів
11:35ЕБРР в Украине запускает пилотный проект по созданию онлайн-судов
24.03.2021 г.
15:37В Украине - самое дешевое счастье в Европе. За сколько его можно купить?
15:29МВФ планирует "влить" миллиарды в реанимацию мировой экономики
15:22До 25%: В Україні задумали стрімке зростання прожиткового мінімуму
23.03.2021 г.
19:24"Зеонбуд" - отобрать и поделить, где-то мы уже это слышали
18:523 000 000 принесли у бюджет платні камери
Все новости экономики

Аналитика

23.03.2021

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
В Раде наступил финальный этап подготовки к дерибану земли сельскохозяйственного назначения, в связи с чем началось второе чтение законопроектов из так ...
21.03.2021

Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина

Война за Мотор Сич. Страдает опять Украина
Запорожское авиадвигательное предприятие "Мотор Сич" стало мотором в глобальных разборках США и Китая. В числе главных пострадавших, как и водится, оказалась ...
19.03.2021

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное

Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
18 марта 2014 года президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал с самопровозглашенным «руководством» АР Крым и Севастополя договор о ...

Последние новости

25.03.2021 г.
13:51 Столица Грузии под угрозой гигантского оползня: образовались 18-метровые трещины (ФОТО)
12:59 Україна встановила історичний максимум по обсягам імпорту фруктів
12:53 Иран активно строит площадки для запуска баллистических ракет, - Fox News
12:30 Лучшие вратари по количеству «сухих» матчей в Лиге Чемпионов
12:26 Кабмін дозволив українцям гуляти без масок
12:18 Украина и США обсудили отчет Ирана по делу сбитого самолета МАУ
12:11 В Раде планируют узаконить ведение гибридной войны
11:53 Гигантский контейнеровоз все еще блокирует движение в Суэцком канале, - Associated Press
11:43 В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений - Reuters
11:35 ЕБРР в Украине запускает пилотный проект по созданию онлайн-судов
11:28 В Украине изменился порядок выдачи автомобильных номеров
10:48 Индия прекратила продажу вакцины AstraZeneca
10:28 Стало известно, сколько людей в Украине уже получили прививки от COVID-19 (КАРТА)
09:47 Зеленский ввел в действие решение СНБО о деоккупации Крыма
09:28 Чернобыльскую АЭС перевели на режим простоя
08:58 Стало известно, когда на Марсе построят город-колонию (ВИДЕО)
08:49 В Україні три області можуть повністю піти під воду
08:29 Україна та Туреччина обговорили український шлях до НАТО
07:58 В Румынии министр обороны случайно опубликовал пароли колл-центра армии
07:48 Британия обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня на Донбассе
06:18 В США провели успешные испытания ИИ в воздушном бою (ВИДЕО)
06:02 В столице маршрутка начала распадаться на ходу (ФОТО)
24.03.2021 г.
22:55 Битва за Арктику: Норвегия договорилась с Германией о закупке четырех подводных лодок
22:51 До +14 тепла: синоптики прогнозируют значительное потепление в Киеве
20:57 Радуцкий разгоняет фэйк об истинных причинах срыва поставок новой партии вакцины AstraZeneca в Украину
17:08 Путина официально обнулили, - Портников
17:02 В США рассказали о будущем отношений НАТО и РФ
15:57 "Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки
15:41 Курьез дня: Скандальный Кива может стать кандидатом наук
15:37 В Украине - самое дешевое счастье в Европе. За сколько его можно купить?
15:36 Заявлениями о преследовании Рожкова прикрывает растрату денег «ПриватБанка»? — Дмитрий Марунич
15:33 Данілов вирішив повністю відмовитися від терміну "Донбас"
15:29 МВФ планирует "влить" миллиарды в реанимацию мировой экономики
15:22 До 25%: В Україні задумали стрімке зростання прожиткового мінімуму
15:03 Нефть дорожает на фоне блокировки Суэцкого канала
14:42 Российская авиация бомбит Идлиб, российского посла вызвали в МИД Турции - СМИ
14:28 Проезд в киевских маршрутках подорожает уже в субботу. Подробности
13:47 Нефтедобывающее компании Саудовской Аравии делают ставку на Турцию и Китай
13:00 У Києві стартував демонтаж МАФів, комунальникам під колеса підкладають «йожів»
12:59 Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев
12:48 ВСУ провели мощные учения возле аннексированного Крыма (ВИДЕО)
12:28 Tesla продає електрокари за криптовалюту
12:08 РФ перебросила на оккупированный Донбасс станции РЭБ, - разведка
11:49 Associated Press: Макрон меняет стратегию и начинает массовую вакцинацию
11:24 В столице мужчина угрожал себя поджечь из-за демонтажа киоска (ВИДЕО)
10:49 Pfizer почала випробування інноваційних ліків від COVID-19
10:28 Северная Корея провела испытания ракет малой дальности, - Reuters
10:07 Депутаты Бундестага заработали миллионы на закупке защитных масок - СМИ
09:58 В Україні через тиждень підвищать пенсійний вік
09:50 Гигантский контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале
09:32 ВОЗ сделала прогноз по распространению СOVID-19 в Европе
Все новости »

В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений — Reuters

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Австралии фермеры неожиданно увидели "свет в конце тоннеля" там, где не ожидали.

Австралийские фермеры неожиданно получили выгоду от разрушительных наводнений. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

Наводнение затопило сельхозземли как раз перед посевом сельскохозяйственных культур, значительно повысив влажность почвы.

«У нас хорошее начало, так что, по крайней мере, есть возможность провести еще один хороший год», — сказал фермер Мэтью Мэдден.

В Австралии фермеры получили выгоду от разрушительных наводнений — Reuters

Читайте: В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press

«С таким количеством влаги в почве мы настроены очень оптимистично», — сказал экономист по агробизнесу Фин Зибелл. «Это настраивает нас на очень хороший сезон», — сказала фермер Трейси Блэкберн

Напомним, в прошлом году засуха в Австралии стала причиной плохих урожаев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 825

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Рынок земли в Украине: чернозем на вывоз?
Война за "Мотор Сич". Страдает опять Украина
Годовщина оккупации Крыма Россией: как Украина намерена возвращать украденное
Роман Безсмертний: Вживаючи кроки на блокування достовірної інформації про події на фронті, нове політичне керівництво України фактично наносило шкоду ЗСУ
Электротяжмаш как пример развала энергетического машиностроения Украины
Владимир Фесенко: Разумкову надо очень точно выбрать момент, когда он окончательно разорвет отношения с командой Зеленского
Кариатида с миром на плечах: Известные украинки рассказали, кто такая Современная Женщина
Проблемы глобальной экономики: спекулятивное повышение цен без реального экономического роста
Израильские технологии и опыт помогут Украине в развитии своего огромного потенциала, — Влад Черкасский
Строительный рынок: проблемы отрасли в условиях пандемии
Все статьи





Читайте также

Германия ушла под воду (ВИДЕО)
 В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press
"Царапающий небо": в Австралии построят оригинальный небоскреб
 Украинские ракеты будут покорять Австралию
Над Австралией пролетел крупный метеор (ВИДЕО)
 В Румынии произошло мощное наводнение (ВИДЕО)
В Австралии нашли коробку шоколадных конфет возрастом более 120 лет - подарок королевы Виктории (ФОТО)
 Жительница Австралии вместе с пряничным домиком получила в подарок живого паука (ФОТО)

Армия

Зенитно-ракетный комплекс 9К35М "Стрела-10М"
Гаубица 105-мм L118 Light Gun (Великобритания)
Танк K1A1 (Южная Корея)
Винтовка «Гопак»
Вся армия    >>

Персоны

Жириновский
Владимир
Навальный
Алексей
Марченко
Оксана
Лысенко
Андрей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Як «борець з олігархами» Кошулинський перетворився на маріонетку Порошенка

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: видео кортежа Зеленского активно обсуждают в сети (8416)

"Ситуация очень сложная": В Киеве из-за конфликтов с пассажирами могут остановить маршрутки (6509)

В Карпатах выпало почти 2 метра снега: впечатляющие кадры (ФОТО) (6258)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Южмаш

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 