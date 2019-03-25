Эксперт рассказал, от чего зависит движение гривны

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Сегодня Национальный банк Украины укрепил курс гривны: относительно доллара на 30 копеек, а евро — более чем на 50.

Экономист Алексей Кущ в комментарии изданию «Экономические Новости» подчеркнул, что так как курс национальной валюты сейчас в большем мере определяется искусственными монетарными, а не фундаментальными экономическими факторами, движение гривны на межбанке зависит от активности НБУ и Минфина на открытом рынке (эмиссия сберегательных сертификатов и ОВГЗ), информирует enovosty.com/news.

«Предыдущие ослабление гривны было вызвано небольшой паузой в активных операциях двух государственных «пылесосов» (Минфин, НБУ), которые стерилизуют всю денежную массу»,- сказал он.

Эксперт отметил, что сейчас государство вернулось на рынок капитала и вновь произошло сжатие монетарной пружины и коррекция курса в сторону укрепления.