Аренда квартир в столице обрушилась. За «двушку» просят 4 тысячи

Главная » Последние новости » Новости экономики » Аренда квартир в столице обрушилась. За "двушку" просят 4 тысячи Аренда квартир в столице обрушилась. За "двушку" просят 4 тысячи

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Люди, которые арендовали жилье в столице, разъехались на время карантина

Стоимость аренды недвижимости в Украине из-за эпидемии коронавируса резко обвалилась. Так, за этот период спрос упал сразу до восьмидесяти процентов а стоимость аренды жилья арендодателям пришлось опустить на сорок процентов. Так, сейчас двухкомнатную квартиру в столице можно арендовать всего за 4 тысячи гривен. И это — недалеко от метро (которое, конечно, сейчас не работает). В частности, те собственники квартир, которые сдавали жильё посуточно, лишились клиентов полностью, потому сейчас пытаются хотя бы за минимальную цену сдать жилья на несколько месяцев. Вот только и таких клиентов сейчас найти практически нереально, так как люди, которые работали или учились в Киеве (как и в других больших городах страны), разъехались по родным городам и сёлам, информирует enovosty.com/news.

Такая ситуация будет продолжаться и в дальнейшем. Эксперты настоятельно советуют арендодателям на время позабыть о жадности и идти на любые уступки квартирантам. Иначе до конца карантина рынок аренды может полностью обрушиться. Именно потому сейчас уже нет смысла снимать хрущевку в отдалённых районах города, так как за эти же деньги можно снять красивую квартиру с ремонтом в центральных районах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мире рухнул рынок смартфонов. А вот квартиры и автомобили украинцы на карантине продолжают активно просматривать и покупать.