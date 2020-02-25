В Минэкономики рассказали о причинах замедления роста ВВП в конце года

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Павел Кухта рассказал о причинах замедления роста ВВП в конце года

Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс» сообщил, что основным фактором замедления темпов роста ВВП Украины в четвертом квартале прошлого года стала неблагоприятная конъюнктура мировых рынков , информирует enovosty.com/news.

Кухта отметил, что замедлению темпов роста способствовали внешние рынки. На состояние украинской экономики также оказал влияние курса украинкой национальной валюты.

Замминистра также сообщил, что внутренние факторы на рост ВВП Украины повлияли меньше

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Ранее сообщалось, что рост реального ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, что на 2,6% меньше по сравнению третим кварталом