Кухта рассказал о планах по приватизации госактивов

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Кухта сообщил, что в результате проведения приватизации Минэкономразвития планирует привлечь в госбюджет около 5 млрд долл

Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта сообщил, что в результате проведения приватизации государственных предприятий Минэкономразвития планирует привлечь в бюджет страны около 5 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

«Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые надо отдать в Фонд госимущества на приватизацию, более трехсот. После этого там будет около 1000 предприятий с общей балансовой стоимостью активов около 3 млрд долл.

Учитывая те коэффициенты роста в системе «Прозорро.Продажи» и исторического роста от приватизации в Украине, это около 5 млрд долларов от приватизации», — сказал он. Также Кухта добавил, что после продажи этих госактивов министерство рассчитывает на дополнительные инвестиции в эти предприятия со стороны новых собственников.

Как сообщалось ранее, в 2020 году в Украине в результате приватизации планируется привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.