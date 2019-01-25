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В НБУ рассказали о долгах Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » В НБУ рассказали о долгах Украины
 
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В Национальном банке Украины сделали заявление, что этот и следующий год будут самыми пиковыми, так как нужно проводить выплаты по внешним долгам страны. Эти выплаты будут перекрываться за счет средств, которые поступили еще в 2018 году, а также за те, которые нужно еще привлечь.

Такое мнение высказал Яков Смолий, который возглавляет НБУ. С его слов, за текущий год Украина намерена получить 500 миллионов евро от Европейского Союза, а также ожидается, что Всемирный банк выделит гарантий на 600 млн долларов. Глава НБУ напомнил, что в этом году Международный валютный фонд собирается перевести Украине два транша, сумма которых составляет примерно 2,5 млрд долларов, информирует enovosty.com/news.

Яков Смолий подчеркнул, что Минфин также имеет намерение разместить облигации на внутреннем и внешнем рынке, чтобы привлечь еще дополнительные средства. Таким образом Украине должно хватить средств, чтобы перекрыть внешний долг. Глава НБУ заявил, что в Нацбанке и Минфине четко понимают, как построить планы, чтобы осуществить все выплаты на длительную перспективу, а также знают, как обслуживать эти долги.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 66

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