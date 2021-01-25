Законопроект об «инвестнянях» чудесный объект для шуток и сарказма, — Иван Компан

Главная » Последние новости » Новости экономики » Законопроект об "инвестнянях" чудесный объект для шуток и сарказма, - Иван Компан Законопроект об "инвестнянях" чудесный объект для шуток и сарказма, - Иван Компан

Закрыть Отправить

В декабре Верховная Рада приняла президентский законопроект об "инвестнянях"

С вопросом относительно возможного влияния «инвестнянь» на увеличение объема инвестиций и их эффективность в Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что законопроект об «инвестнянях» вряд ли поможет увеличению инвестиций в Украину

«Но проект, можно сказать, замечательный, поскольку это чудесный объект для шуток и сарказма. И привлечению прямых иностранных инвестиций и других финасовых ресурсов «инвестняни», к сожалению, не помогут. А для привлечения иностранных инвестиций необходимо принимать совсем другие меры», — сообщает Иван Компан

Украине нужно создать такой климат и такие условия, чтобы инвесторам сюда было интересно инвестировать. Но надо иметь и экономический стимул. Инвесторы просто должны понимать, что это выгодно. Кроме того, для инвестора важна экономическая стабильность и прозрачность.

Читайте: Новый штамм COVID-19 охладил надежды инвесторов: Цены на нефть резко упали