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Законопроект об «инвестнянях» чудесный объект для шуток и сарказма, — Иван Компан

Главная » Последние новости » Новости экономики » Законопроект об "инвестнянях" чудесный объект для шуток и сарказма, - Иван Компан
 
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В декабре Верховная Рада приняла президентский законопроект об "инвестнянях"

С вопросом относительно возможного влияния «инвестнянь» на увеличение объема инвестиций и их эффективность в Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к профессору Эдинбургской бизнес-школы Ивану Компану, информирует enovosty.com/news.

Иван Компан сообщает, что законопроект об «инвестнянях» вряд ли поможет увеличению инвестиций в Украину

«Но проект, можно сказать, замечательный, поскольку это чудесный объект для шуток и сарказма. И привлечению прямых иностранных инвестиций и других финасовых ресурсов «инвестняни», к сожалению, не помогут. А для привлечения иностранных инвестиций необходимо принимать совсем другие меры», — сообщает Иван Компан

Украине нужно создать такой климат и такие условия, чтобы инвесторам сюда было интересно инвестировать. Но надо иметь и экономический стимул. Инвесторы просто должны понимать, что это выгодно. Кроме того, для инвестора важна экономическая стабильность и прозрачность.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 102

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