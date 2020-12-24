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«Одинокие гривны пишут письмо благодарности»: Мендель взбудоражила сеть неожиданным заявлением о том, как спасла гривну

Главная » Последние новости » Новости экономики » "Одинокие гривны пишут письмо благодарности": Мендель взбудоражила сеть неожиданным заявлением о том, как спасла гривну
 
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая ранее опозорилась сообщением о коронавирусе у Зеленского, рассказала интересную историю о том, как в 2019 году две ее публикации в социальной сети Twitter помогли стабилизировать инфляцию в стране.

О своих двух «исторических» твитах, сделанных в июне 2019 года, Мендель рассказала во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине, информирует enovosty.com/news.

Так, пресс-секретарь Зеленского вспомнила, как на второй день после ее назначения на должность президент Зеленский отправился с визитом в Брюссель — тогда в Европейском союзе все говорили о том, что Зеленский якобы пророссийский президент, за которым стоит Игорь Коломойский.

«Помню, когда я была на первых переговорах с президентом, он рассказал, что в истории с ПриватБанком будет на стороне народа, и Украина будет курсировать в ЕС. Мне удалось дать два этих твита очень быстро. Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабла, и после двух твитов гривна снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране» , — рассказала Мендель.

«Одинокие гривны пишут письмо благодарности»: Мендель взбудоражила сеть неожиданным заявлением о том, как спасла гривну

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«Одинокие гривны пишут письмо благодарности»: Мендель взбудоражила сеть неожиданным заявлением о том, как спасла гривну


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 254

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