Дорогой Новый год: Как можно хорошо сэкономить

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Новый год и другие праздники — это всегда стресс для семейного бюджета украинцев

В этом году украинцы не готовы тратить большие суммы на Новый год и не против сэкономить. Ранее опрос показал, что большое количество людей в Украине готовы на праздники остаться дома, дабы потратить меньше денег. Тем не менее, даже расходы на новогодний стол и напитки в этом году обойдутся не дешево — цены серьезно выросли в сравнении с прошлым годом, информирует enovosty.com/news.

Эксперт «Экономических Новостей» рассказал о том, как можно сэкономить и максимально оптимизировать свои праздничные расходы. В частности, праздничное настроение всегда придаёт настроение для транжирства, тем более, что магазины сделали всё, дабы выманить максимум денег из карманов украинцев. Именно потому стоит идти за покупками только с четко составленным списком необходимых покупок. Кроме того, начинать покупки подарков и продуктов стоит не сразу после получения заработной платы. В это время можно сделать много дорогих и необдуманных покупок. К тому же, стоит учитывать и другие не праздничные расходы на ближайший месяц.

Подарки лучше всего покупать не в самые последние дни. В частности, можно заказать что-то по акционной цене, с неплохой скидкой. Также, стоит четко расписать, кому именно вы планируете дарить подарки на праздники: родные, друзья, коллеги, консьерж или любимый парикмахер. То же касается и новогоднего гардероба. Есть примета, что Новый год нужно встречать в новой одежде, но не стоит забывать о том, что, обычно, этот наряд одевается только один раз, потому не стоит на эмоциях тратить слишком большие деньги. К тому же, если бюджет не позволяет хорошо разгуляться — можете отнестись к вопросу креативно и придумать что-то с вещами, которые уже есть в гардеробе. Можно прикупить новые аксессуары или какой-то другой праздничный элемент. Приятный момент: в конце декабря начинаются неплохие скидки, потому можно по выгодной цене купить как подарки, так и новой платье или костюм.

Напомним, в этом году мы встречает год Желтой Земляной Свиньи, потому его стоит встречать в одежде желтого цвета, не забывая о золотых аксессуарах.

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