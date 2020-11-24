В Украине появится новый лоукостер, который будет «донашивать» самолеты за МАУ. Что известно?

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине появится новый лоукостер, который будет "донашивать" самолеты за МАУ. Что известно? В Украине появится новый лоукостер, который будет "донашивать" самолеты за МАУ. Что известно?

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Уже совсем скоро у лоукостера SkyUp появится конкурент

До конца года на рынок выйдет ещё один украинский лоукостер Bees Airline. Компания уже подала заявку на получение сертификата эксплуатанта, так что уже в 2020 году может начать свою работу. Заявить о себе компания хотела ещё в конце прошлой зимы, но пандемия коронавируса заставила сдвинуть сроки. В целом же, объем инвестиций в компанию уже составила миллион долларов, а выйти на операционную прибыль она может на второй год работы. По крайней мере, такими планами поделились представители акционеров, информирует enovosty.com/news.

Bees Airline планирует выполнять и регулярные, и чартерные рейсы, сотрудничая с туроператорами, такими как Tez Tour Ukraine. Дебютным полётом должен стать как раз второй вариант, это будет чартер в Египет. Куда именно и по какой цене будет летать авиаперевозчик, но пока что в планах есть маршрут в Батуми. На сегодня в компании продумывают летние маршруты.

Авиаперевозчик будет базироваться в аэропорту «Жуляны» (Киев, имени Сикорского) , для начала перевозки будут совершаться самолётами Boeing 737-800, которые раньше использовались компанией МАУ. В 2021 году Bees Airline планирует взять в лизинг ещё два самолета, ещё через год – расширить авиапарк до шести самолётов.