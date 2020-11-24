Названа дата начала работы ЗСТ Украины и Израиля

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, когда начнёт работать Зона свободной торговли Украины и Израиля

Зона свободной торговли Украиной и Израиля начнет работать с начала 2021 года. Об этом в Twitter написал глава Украинского государства Владимир Зеленский, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится о том, что ЗВТ между странами начнет действовать уже с января 2021 года. По словам президента, это станет новым уровнем отношений между Украиной и Израилем, зеленым светом для роста украинского экспорта. Кроме того, после подписания документа страны будут иметь более тесную кооперацию в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества.

С периода вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли отменятся ввозные пошлины для примерно 80% промышленных товаров из Украины. Кроме того, благодаря отмене 70% ввозных пошлин на промышленную продукцию из Израиля будет реальным начало высокотехнологичного инвестиционного импорта.

Напомним, переговоры переговоры о создании ЗСТ с Израилем велись давно, наиболее интенсивная работа между правительствами велась в период с 2016 по 2018 годы.

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