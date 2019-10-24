Кабмин отменил бюрократические преграды для развития бизнеса
Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин отменил около 20 законодательных актов, которые создавали бюрократические преграды для развития бизнеса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин отменил около 20 законодательных актов, которые создавали барьеры и бюрократические преграды для развития бизнеса, информирует enovosty.com/news.
Гончарук подчеркнул, что государство должно быть предсказуемым, а законодательство не должно создавать бюрократические преграды и барьеры для бизнеса.
С целью дебюрократизации законодательных актов Кабмин предпринял следующие шаги: отменил дублирование регуляторных норм в розничной торговле алкоголем, упростил порядок регистрации представительств иностранных компаний в Украине, ликвидировал коррупционную составляющую при выдаче разрешений на пользование украинскими недрами и т.д.
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Гончарук отметил, что правительство выбрало сложный путь и для воплощения в жизнь всех планов «нужен не один год»