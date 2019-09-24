В Украине стало меньше безработных: Как на самом деле выглядит ситуация в стране и стоит ли ждать «чуда»

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине стало меньше безработных: Как на самом деле выглядит ситуация в стране и стоит ли ждать "чуда" В Украине стало меньше безработных: Как на самом деле выглядит ситуация в стране и стоит ли ждать "чуда"

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В Украине резко сократилось количество людей, которые не могут найти себе работу

В Государственной службе статистки говорится о том, что уровень безработицы среди украинцев от 15 лет в последнее время составил составил 7,7 процентов.В последнее время в стране продолжается тенденция по сокращению безработицы, а также — новое правительство обещало украинцам украинское экономическое чудо и возвращение мигрантов, которые зарабатывают за пределами Украины, информирует enovosty.com/news.

Довольно скептически к этому обещанию относится экономист Алексей Дорошенко, который на странице в социальной сети прокомментировал новый бюджет. В проекте бюджета, который был внесен в парламент, указанный уровень безработицы на середину этого года в 8,6% от количества трудоспособных людей в стране. По словам Дорошенко, это несколько расходится с данными статистики и самого Центра занятости, где говорится о том, что без работы находится 9,1% украинский на конец первого квартала. При этом статистика говорит о 18 миллионах человек трудоспособного возраста в нашей стране, а ЦЗ — только о 16,4 млн.

По сценарию, когда минималка у украинцев вырастет до 4723 гривен число безработных сократится на 0,5% или на 82 — 90 тысяч человек. В случае поднятия минимальной заработной платы до 5065 гривен количество людей, которые не смогут найти себе работу, не изменится по сравнению с этим годом.

В лучший период для жизни украинский, 2007 — 2008 годы, количество людей, которые были без работы, составила 6,9%. А самый высокий за последние десять лет — 9,9%, в 2017 году. А это плюс — минус полмиллиона рабочих мест. Если обещанное председателем Правительства Алексеем Гончаруком произойдет и в Украине будет создан дополнительно 1 млн рабочих мест в течение следующих пяти лет, то это будет означать, что безработица снизится до 2 — 3% или в страну начнут возвращаться трудовые мигранты, ищут пока свою судьбу с рубежом. Хотя при заложенной в главную смету страны средней заработной плате в 430 долларов рассчитывать на возвращение в страну гастарбайтеров маловероятно.

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«Понимаю, что в этот проект бюджета еще не заложены все меры, стимулирующие экономический рост и соответствующее создание новых рабочих мест. Нет законодательства, на основании которого будет происходить украинское экономическое чудо, — нет и самого экономического чуда. Но в бюджете, который будет приниматься в ноябре — декабре это уже должно быть определено», — резюмировал экономист.