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Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ
 
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Украина обязана получить хотя бы один транш от МВФ, так как к нему привязан государственный бюджет на следующий год

Украина утратила возможность получить до конца текущего года от Международного валютного фонда два транша по программе stand by. Об этом в интервью украинскому изданию заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, информирует enovosty.com/news.

По его словам, на сегодня Украина должна сделать всё возможное, чтобы до конца 2020 года получить один транш от кредитора. Эти деньги, как и двумя годами ранее, по словам Сологуба, привяжут к госбюджету 2021. Получается, что это решение нужно принять до конца осени.

В НБУ также пояснили причины задержки с финансированием. По словам замглавы НБУ, что случилось, из-за того, что в июне в отставку подал Яков Смолий, который пояснил свое решение политическим давлением. Солугоб полагает, что после этого Национальный банк Украины практически оказался в такой же ситуации, как и в 2015 году. Ему пришлось с нуля зарабатывать репутацию и кредит доверия от Международного валютного фонда. На это может понадобиться до десяти месяцев. В это время, по словам Сулугуба, нужно проявлять clean track record, безупречную деятельность. Кроме того, заместитель главы НБУ напомнил о том, что другие программы международной помощи для Киева имеют привязку к программе Международного валютного фонда.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 466

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