Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?

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Украинцев, которые имеют долги за коммуналку, могут не выпустить за границу

Законопроект «Слуг народа» №3613, который имеют цель снизить задолженность украинцев за услуги ЖКХ, в качестве наказания предусматривает запрет должникам на выезд за пределы Украины. Кроме того, должникам могут запретить управлять автомобилем, использовать оружие и ходить на охоту. Вместе с тем, заместитель министра развития общин и территорий Хоцяновская сообщила о том, что это должно стать самым крайним решением, перед которым украинцам будут предлагать вернуть коммунальный долг по частям, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в ведомстве решили развенчать некоторые мифы о законопроекте, которых в последнее время появилось немало. В частности, это миф о том, что за долги будут сразу забирать жилье, отнимать половину от заработной платы или же информация о том, что в первую очередь от законопроекта будут страдать малообеспеченные слои населения. Кроме того, заместитель министра рассказала о том, что информация о том, что украинцам будут запрещать за границу и пользоваться транспортом сразу после принятия закона, является недостоверной.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, которым владельцы автомобилей будут облагаться новыми штрафами.