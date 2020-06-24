Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?
Украинцев, которые имеют долги за коммуналку, могут не выпустить за границу
Законопроект «Слуг народа» №3613, который имеют цель снизить задолженность украинцев за услуги ЖКХ, в качестве наказания предусматривает запрет должникам на выезд за пределы Украины. Кроме того, должникам могут запретить управлять автомобилем, использовать оружие и ходить на охоту. Вместе с тем, заместитель министра развития общин и территорий Хоцяновская сообщила о том, что это должно стать самым крайним решением, перед которым украинцам будут предлагать вернуть коммунальный долг по частям, информирует enovosty.com/news.
Кроме того, в ведомстве решили развенчать некоторые мифы о законопроекте, которых в последнее время появилось немало. В частности, это миф о том, что за долги будут сразу забирать жилье, отнимать половину от заработной платы или же информация о том, что в первую очередь от законопроекта будут страдать малообеспеченные слои населения. Кроме того, заместитель министра рассказала о том, что информация о том, что украинцам будут запрещать за границу и пользоваться транспортом сразу после принятия закона, является недостоверной.
Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, которым владельцы автомобилей будут облагаться новыми штрафами.