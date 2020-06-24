Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

24.06.2020 г.
13:59Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?
13:21Ставки по кредитам для населения и бизнеса в Украине станут самыми низкими за всю историю
11:05Максимальный размер наличных переводов могут увеличить до 25 тыс грн - законопроект
10:47Евросоюз закроется от жителей ряда стран. Кому запретят въезд?
09:55Карантин ударил по денежным переводам заробитчан
09:54Украина отказалась от идеи квотирования импорта минеральных удобрений
08:54Эксперт рассказал о мощной защите для инвесторов в Украине
Все новости экономики

Аналитика

23.06.2020

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Какие преимущества в борьбе за деньги инвесторов может использовать Украина, почему «Закон о рынке земли» - это мёртвый инструмент, увеличится ли в ближайшее ...
23.06.2020

Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...

Америка России подарит пароход? Штаты опять пугают Путина адскими санкциями...
Из Америки опять поступают интересные новости, и на сей раз они лишь косвенно касаются массовых беспорядков по всей стране, о чем недавно приходилось ...
20.06.2020

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту

Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Как украинская власть готовится к «кидку» МВФ, планируя выразить вотум недоверия Главе НБУ Якову Смолию, ждет ли Украину дефолт в случае прекращения ...

Последние новости

24.06.2020 г.
19:28 Обнаружен новый источник энергии, которым можно питать "целые миры"
18:58 Для борьбы с принудительной паспортизацией на Донбассе необходимы новые сигналы в международные организации, - Владислав Волошин
18:48 Неутешительные новости: в Украине смягчения карантина не будет
18:27 Стало известно, как водород может помочь выходу из экономического кризиса
17:58 В Исландии обнаружили уникальную находку времен викингов
17:41 "Не будет имени, не будет выпивки": в английских пабах начинают действовать новые правила
17:11 Киберполиция блокировала деятельность преступников, которые "продавали" несуществующие автомобили
16:49 В NASA показали солнечные закаты на других планетах (ВИДЕО)
16:42 Семьи умерших от COVID-19 медиков получат по 1,5 миллиона гривен
16:18 Стали известны причины авиакатастрофы в Пакистане
15:58 Базу данных пользователей Telegram слили в интернет
15:36 Бесконечное финансовое дно Амурского судостроительного завода, - Злой Одессит
15:02 В Киевской области могут усилить карантин
15:00 ВВС США объявили о нехватке двигателей для истребителей F-22 Raptor
14:08 Экологическая катастрофа у побережья Одессы: вокруг танкера разливаются нефтепродукты (ВИДЕО)
13:59 Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?
13:42 Владельцев авто в Украине обложат новым налогом
13:31 "Начало в юмористическом стиле": Арахамия оправдался за скандальный разговор с Корниенко
13:30 Число новых случаев COVID-19 во всем мире неуклонно растет, - Associated Press
13:21 Ставки по кредитам для населения и бизнеса в Украине станут самыми низкими за всю историю
13:10 Верховная Рада может возобновить льготный период для "евробляхеров": подробности
12:45 В Италии выросла самая большая в мире ягода вишни (ФОТО)
12:40 Наш паровоз вперед летит!
12:21 Беглый президент Янукович был агентом КГБ, - сокурсник Путина Швец
12:20 Сербия представила новую отечественную артиллерийскую ракетную систему (ФОТО)
12:06 Непогода на Западной Украине: опубликованы масштабы катастрофы (ВИДЕО)
11:50 НАТО готовится асимметрично ответить на агрессиию РФ
11:30 Украинский авторынок могут заполнить дешевые дизельные автомобили из Германии
11:14 В Украине установлен новый антирекорд по COVID-19. Что важно знать 24 июня
11:05 Максимальный размер наличных переводов могут увеличить до 25 тыс грн - законопроект
11:00 Военно-морским силам США предложили вооружить эсминцы Zumwalt гиперзвуковыми ракетами
10:47 Евросоюз закроется от жителей ряда стран. Кому запретят въезд?
10:35 На вооружение ВСУ поступила партия Javelin на сумму более $27 млн
10:31 Штат Род-Айленд изменит свое название из-за исторических связей с рабством
10:10 Чужое "письмо счастья": бывшим владельцам проданных авто начали приходить штрафы
09:55 Карантин ударил по денежным переводам заробитчан
09:54 Украина отказалась от идеи квотирования импорта минеральных удобрений
09:50 Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться, - профессор Екатерина Амосова
09:44 Мир сошел с ума: бывший пастор призвал сносить статуи «белого Иисуса»
09:42 Скандал с "рабочей бабой и корабельной сосной": Реакция и биография нардепа Аллахвердиевой
09:29 Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО)
08:54 Эксперт рассказал о мощной защите для инвесторов в Украине
08:44 Названы пожизненные последствия COVID-19
08:35 Северная Корея отличилась смешной "атакой" против Южной Кореи (ФОТОФАКТ)
08:20 Киев смягчил карантин. Куда можно сходить в столице
07:10 Буйство стихии на Западной Украине: трое погибших, заблокированные трассы и 400 млн на восстановление
07:00 В США показали, как проходили испытания новой термоядерной бомбы B61-12 с борта F-35A (ФОТО)
23.06.2020 г.
23:46 Китаю больше не нужна американская GPS - у него есть своя система навигации
23:41 Экс-президента Кыргызстана приговорили к 11 годам лишения свободы за коррупцию
23:03 Ученый из Китая назвал сроки завершения эпидемии COVID-19
23:03 Жизнь в локдауне: лучшие снимки дикой природы на конкурсе Life in Lockdown (ФОТО)
23:00 Всегда на позитиве: забавные собаки, которые любят подурачиться (ФОТО)
21:03 Глава земресурсов КГГА Петр Оленич потратил деньги из столичного бюджета на агитацию за Порошенко, - СМИ
20:59 Около Стоунхенджа нашли шахты возрастом 4 тыс. лет
20:46 На Черниговщине испытывают боеприпасы к ракетному комплексу "Корсар" (ФОТО)
20:24 Лукашенко едет в Москву не на парад смотреть, - Злой Одессит
20:09 СБУ блокировала деятельность пророссийских пропагандистов
19:56 Оккупационные войска РФ начинают в ОРДЛО "новую волну" принудительной паспортизации, - разведка
19:40 Нацполиция задержала преступную группировку, которая похищала людей для завладения их квартирами (ВИДЕО)
19:18 В столице ресторанам разрешили принимать гостей в залах: подробности
Все новости »

Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?

Главная » Последние новости » Новости экономики » Коммунальных должников не выпустят за границу. Какими ещё запретами накажут украинцев?
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинцев, которые имеют долги за коммуналку, могут не выпустить за границу

Законопроект «Слуг народа» №3613, который имеют цель снизить задолженность украинцев за услуги ЖКХ, в качестве наказания предусматривает запрет должникам на выезд за пределы Украины. Кроме того, должникам могут запретить управлять автомобилем, использовать оружие и ходить на охоту. Вместе с тем, заместитель министра развития общин и территорий Хоцяновская сообщила о том, что это должно стать самым крайним решением, перед которым украинцам будут предлагать вернуть коммунальный долг по частям, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в ведомстве решили развенчать некоторые мифы о законопроекте, которых в последнее время появилось немало. В частности, это миф о том, что за долги будут сразу забирать жилье, отнимать половину от заработной платы или же информация о том, что в первую очередь от законопроекта будут страдать малообеспеченные слои населения. Кроме того, заместитель министра рассказала о том, что информация о том, что украинцам будут запрещать за границу и пользоваться транспортом сразу после принятия закона, является недостоверной.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что «Слуги народа» зарегистрировали законопроект, которым владельцы автомобилей будут облагаться новыми штрафами.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 176

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Анатолий Амелин: Экономическая модель Южной Кореи – оптимальный путь для Украины
Америка России "подарит пароход"? Штаты опять пугают Путина "адскими" санкциями...
Сергей Фурса: Украинская власть готовится «кинуть» МВФ и привести страну к дефолту
Быков vs Саакян: Коронавирус, политические скандалы и будущие местные выборы в Украине
Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка
Анатомия американской деструктивности, или Люмпен-пролетарский бунт в Штатах, бессмысленный и беспощадный
Андрей Длигач обратился к Зеленскому: Если завоевать Африку сегодня, завтра уровень жизни в Украине будет как в Польше
Рынок энергетики: «При избытке в стране АЭС Украине не имеет смысла активно заниматься альтернативными источниками энергии», - Илья Пономарев (Часть 2)
Рынок газа в Украине и мире: «Пять крупнейших газодобытчиков в стране находятся в руках олигархов», - Илья Пономарев (Часть 1)
США с Китаем столкнутся лбами? В ожидании глобальной войны
Все статьи




Читайте также

Штраф за неуплату коммуналки вырастет в шесть раз
 Штрафы значительно выросли: Верховная Рада ужесточила наказание за умышленное повреждение линий связи
Названы страны, которые планируют открыть свои границы для туристов уже этим летом
 Полицейские задержали предпринимателя, который требовал у бывшей сотрудницы несуществующий долг
У Зеленского объяснили, почему "Эпицентр" работает в разгар карантина, а другие магазины закрыты
 Запретить могут и у нас: в Грузии ввели запрет передвижений на легковых авто
В конце апреля платёжные системы могут остановить работу в Украине
 В Минздраве рассказали, в каких местах необходимо носить маски и респираторы

Армия

Снайперская винтовка «Аскория»
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Бронетранспортер LAV-25 Coyote (Канада)
Вся армия    >>

Персоны

Яценюк
Арсений
Черновол
Тарас
Терентьев
Юрий
Дмитро
Сергійович
Буравель
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почетный консул Франции Сергей Политучий возможно замешан в коррупционных и мошеннических схемах

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Когда твоя бабушка королева: яркое фото принца Уильяма и Елизаветы II (ФОТО) (13129)

Коронавирус ослабевает и вскоре может исчезнуть, - итальянский врач (8126)

В Японии обнаружили тело украинского спортсмена, которого искали с февраля (7671)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 