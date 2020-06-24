Эксперт рассказал о мощной защите для инвесторов в Украине

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Украине для привлечений инвестиций нужно начинать нужно со стратегии, с понимания ключевых целей, которые страна планирует достичь в следующие десять лет.

Такое мнение выразил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Он считает, что Украина может побороться за инвестора с другими странами, но начинать нужно со стратегии: , информирует enovosty.com/news.

«У Украины есть понимание того, сколько именно нужно денег, но сложность заключается в отсутствии экономической стратегии. Инвестор приходит и просит показать проект, под который ищутся инвестиции, но правительству трудно самому его подготовить. У нас есть заявления, у нас есть идеи, но у нас нет подготовленных упакованных проектов, таких, которые есть у других стран. Потому сейчас трудно говорить о том, как Украина сегодня может конкурентно победить. Если есть такая задача, то начинать нужно со стратегии, с понимания ключевых целей, которые Украина планирует достичь в следующие десять лет. Далее в рамках этих целей нужно упаковывать проект, то есть подготавливать его, описывать предварительное технико-экономическое обоснование, технико-экономическое обоснование и с ними уже начинать конкурировать. Страны выбирают юрисдикции по соотношению риска и доходности. Мы не показываем достаточную доходность, потому что не упакованы проекты и, во вторых, у нас очень высокие риски, в первую очередь в судебной правовой системе», — рассуждает эксперт.

Анатолий Амелин уверен в том, что Украине сейчас нужно ставить на защиту инвесторов, и в данном случае у нас уже есть несколько проектов, которые активно обсуждаются. Это, в том числе, международный финансовый центр «Киев-Сити», в котором будет действовать британский суд. Эксперт полагает, что это станет мощной защитой для инвесторов, снижающей риски, а подготовленные упакованные проекты в рамках долгосрочной экономической стратегии, могут как раз создать условия для того, чтобы Украина победила в конкуренции за капитал. Более подробно о том, как Украине нужно строить стратегию и воевать за инвестиции, можете читать в полном интервью с Анатолием Амелиным здесь.