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Эксперт рассказал, когда Украина сможет перейти на газ из США и Катара

Главная » Последние новости » Новости экономики » Эксперт рассказал, когда Украина сможет перейти на газ из США и Катара
 
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Сейчас на европейский рынок активно заходят такие страны как США и Катар, которые становятся «королями» газового спота.

Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» рассказал экономист Алексей Кущ.

Он добавил, что единственное, что их сдерживает — дефицит мощностей терминалов по приемке и регазификации СПГ. , информирует enovosty.com/news.

«Но полностью СПГ никогда не сможет вытеснить так называемый «трубопроводный газ», но вполне способен существенно «общипать» его рыночное доминирование»,- сказал эксперт.

Алексей Кущ подчеркнул, что к сожалению, Украина в отличие от той же Литвы пока ничего не сделала для диверсификации поставок газа за счет запуска проектов по приемке СПГ.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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