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Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, — Гройсман

Главная » Последние новости » Новости экономики » Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, - Гройсман
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина отчитался о проведенной работе за последние три года и сообщил, что Кабмин смог изменить негативный тренд падения национальной экономики и обеспечить устойчивый рост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел заседание Кабмина, на котором отчитался за работу правительства за последние три года, информирует enovosty.com/news.

Гройсман отметил, что правительству приходилось решать сложные, а порой и беспрецендентные проблемы. Кабмин смог изменить негативный тренд падения национальной экономики и обеспечить заложение фундамента для стабилизации и устойчивого роста. Сегодня, по словам премьер-министра, экономика Украины находится в стабильном состоянии. Валютные резервы достигли 20 млрд долл, государственный долг снизился с 80% до 60% ВВП. Кроме того, в три раза было увеличено минимальную заработную плату, вдвое — среднюю зарплату.

Кабмин смог заложить фундамент для устойчивого роста экономики, — Гройсман

Владимир Гройсман также выделил успешность проведения реформы децентрализации. Также он подчеркнул, что правительство успешно провело такие реформы, как создание объединенных территориальных общин, модернизация инфраструктуры и запуск амбулаторий. «Ни при каких обстоятельствах нельзя ставить реформы под угрозу очередной турбулентности в государстве», — сообщил премьер-министр.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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