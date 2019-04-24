Украине необходимо находить новые рынки и добиваться победы на них, — Игорь Гарбарук

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Согласно данным Госстата Украины, на протяжении 2018 года Европейский Союз оставался ключевым торговым партнером Украины. В 2018 объемы украинского экспорта в страны ЕС составили 23 032 млн. долл, что на 14,3% превысило показатель предыдущего года. Импорт из стран ЕС в 2018 году равнялся 26 285 млн. долл, что на 12,7% превысило показатель за соответствующий период предыдущего года. В двусторонней торговле сохранялось отрицательное сальдо в размере 3 253 млн долл.

С вопросом относительно мер, которые необходимо предпринять, чтобы обеспечить положительное сальдо в международной торговле Украины со странами ЕС, «Экономические Новости» обратились к известному эксперту, основателю Global Mentory Institute Игорю Гарбаруку, информирует enovosty.com/news.

Игорь Гарбарук сообщает, что новому правительству, прежде всего, необходимо заниматься развитием внутреннего рынка, активно стимулировать развитие производства высокооборачиваемых товаров с целью дальнейшего их потребления населением собственной страны.

«Затем необходимо на межгосударственном уровне заниматься протекционизмом национальных производителей и их максимальным продвижением на внешних глобальных рынках. Также необходимо перестать надеяться на то, что перед нами когда-то широко откроются двери рынки ЕС. Не мы должны туда проситься, а они должны нас хотеть видеть на своём рынке. По другому эта формула не работает, а мы и дальше будем видеть квотирование и другие заградительные инструменты, которые действуют сегодня.

«Своя рубашка ближе к телу» — это принцип, который использует практически каждая страна в сфере построения собственной экономической политики. В странах ЕС масса своих компаний, которые обеспечивают работу жителям этих стран и пополняют бюджеты этих стран. Мало того – они же являются и избирателями для политиков этих стран. Именно поэтому политики стран будут делать всё, чтобы их гражданам и их компаниям жилось сыто и спокойно. И если это будет возможно сделать за наш с вами счёт – они это сделают ни секунды не сомневаясь.

Высокая политика деклараций о светлых идеалах и реальные действия, направленные на защиту собственных экономических интересов могут расходиться с точностью до наоборот. Поэтому Премьеру, Минэкономики, Минфину и другим ЦОВам необходимо внедрять собственную политику «Национального Экономического Прагматизма», продвигать интересы своих компаний на международном рынке и защищать свой внутренний рынок от иностранных компаний, которые будут отнимать долю рынка у национальных.

В своих действиях необходимо руководствоваться не трибунной риторикой, а прагматически смотреть на цифры и делать так чтобы «счёт на табло» в итоге был в нашу пользу! А когда я вижу, что:

• наш экспорт в 2018 году в Германию составляет $2 208 422 300, а их импорт к нам $5 983 178 300 (отрицательное сальдо –$3 774 756 000);

• экспорт в Францию $537 639 500, а импорт $1 476 307 700 (отрицательное сальдо –$–938 668 200);

• экспорт в РФ $3 654 089 600, а импорт $8 092 713 600 (отрицательное сальдо –$4 438 624 000);

• экспорт в Беларусь $1 304 504 100, а импорт $5 983 178 300 (отрицательное сальдо –$2 482 470 200);

то я понимаю, что мы однозначно проигрываем!

Нам нужно помнить, что в 2018 году экспорт товаров и услуг из Украины составил $47 339 935 200, а импорт $57 141 041 500, соответственно отрицательное сальдо –$9 801 106 300

А в 2013 году: экспорт был $63 312 022 100! И разница в 16 миллиардов долларов до сих пор ничем не покрыта.

Экспорт в РФ в 2013 году составлял $15 065 123 500. В 2018 = $3 654 089 600. Недополучение товарооборота в одиннадцать с половиной миллиардов надо компенсировать экспансией других рынков. Европа нам в этом не поможет.

Необходимо находить новые рынки и добиваться победы на них!», — сообщает эксперт