Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год

Главная » Последние новости » Новости экономики » Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год Более 6 тысяч неприбыльных организаций Донетчины отчиталось о финансовых потоках за 2019 год

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За 2019 год в Донецкой области отчитались о своей деятельности 6314 юридических лиц, включенных в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, в это число вошли 2254 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), ассоциации владельцев жилых домов; 1282 бюджетных учреждений, 1190 общественных объединений; 438 религиозных организаций; 350 садоводческих и гаражных (гаражно-строительных) кооперативов (товариществ) и 191 благотворительная организация.

Всего за прошлый год неприбыльные учреждения и организации использовали 44,5 млрд. грн. дохода, в том числе: 28,7 млрд. грн.- финансирование бюджетных учреждений, 2,2 млрд грн — благотворительная помощь. Кроме того, получено и распределено 37,5 миллинов гривен гуманитарной помощи.

Свой вклад в гуманитарную миссию для жителей населенных пунктов Донецкой области больше всего внесли следующие благотворительные организации: БО БФ «ЦРД» — на 16,9 млн. грн., ДОО ОККУ — на 8,5 млн грн, БО «Благотворительный фонд проект Варнавы» распределил 7, 0 миллионов гривен гуманитарной помощи.

Однако, по словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, при проведении камеральных проверок было установлено большое количество арифметических ошибок и несоответствий показателей налоговой отчетности неприбыльных учреждений и организаций.

«Наиболее распространенными из них являются нарушения правил заполнения утвержденной формы Отчета — неразбивание по составляющим использованных доходов и понесенных расходов в отчетном периоде; несоответствие данных Отчета показателям бухгалтерского учета в финансовой отчетности за соответствующий период, отсутствие налогового учета полученной и распределенной гуманитарной помощи в отчетном периоде, и другие»- отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, плательщики налога на прибыль в Донецкой области задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода.