Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывести более $ 83 млрд с развивающихся рынков, — МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывести более $ 83 млрд с развивающихся рынков, - МВФ Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывести более $ 83 млрд с развивающихся рынков, - МВФ

Закрыть Отправить

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), экономический кризис, который был спровоцирован пандемией COVID 19, вынуждает международных инвесторов массово выводит свой капитал из развивающихся рынков.

Так, с начала кризиса спровоцированного коронавирусной инфекцией, около $83 млрд было выведено инвесторами. Это один из наибольших оттоков капитала из развивающихся рынков за всю историю. , информирует enovosty.com/news.

МВФ обеспокоено, поскольку страны с низким уровнем дохода находятся сейчас в катастрофическом положении. Поэтому МВФ совместно с Всемирным банком пытаются выработать механизм помощи таким странам.

Несмотря, на пессимистический прогноз экономистов, относительно приближающегося экономического кризиса и рецессии, которые затронут все экономики мира, у МВФ оптимистический прогноз на будущее. Фонд ожидает восстановление экономик уже к 2020 году. Но для того, чтобы оптимистический экономический прогноз смог быть реализован, сейчас стоит обратить внимание на системы здравоохранения по всему миру, поскольку восстановление экономических показателей напрямую будет зависеть от того, как быстро страны смогут справиться с пандемией коронавируса.

Читайте: Переговоры с МВФ и долги: Министр финансов рассказал о ситуации в Украине

Так, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире составило более 390 тысяч человек, умерло более 17 тысяч, выздоровело более 100 тысяч.

Согласно прогнозам компании Moodyʼs коронавирусная эпидемия может спровоцировать всемирный экономический кризис, который по своему размаху и силе затмит финансовые кризисы 2008/09 годов.