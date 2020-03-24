Экономист исчерпывающе пояснил, как Украине выйти из посткарантинного кризиса с минимальными потерями

Главная » Последние новости » Новости экономики » Экономист исчерпывающе пояснил, как Украине выйти из посткарантинного кризиса с минимальными потерями Экономист исчерпывающе пояснил, как Украине выйти из посткарантинного кризиса с минимальными потерями

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Экономика сегодня переживает трудные времена, а из-за беспрецедентных карантинных ограничений бизнес встретился с вызовами, которых еще не было.

Экономист и народный депутат от «Голоса» Владимир Цабаль исчерпывающе объяснил, как Украине выйти из послекарантинного кризиса с наименьшими потерями, информирует enovosty.com/news.

«Экономика — хрупкий механизм. Невозможно, чтобы работали продуктовый магазин или аптека, а производство молока, упаковки, или предоставления ИТ-услуг — нет.

🔸 Карантин и другие ограничения не будут работать, когда остановится экономика. Через некоторое время, выбирая между «голодом»/«скукой» и риску «заразиться», человек выберет второе.

🔸 Государство, с одной стороны, должно стимулировать, а порой и заставлять бизнес бороться с эпидемией. Но с другой — государство должно дать бизнесу возможность работать, облегчая жизнь в условиях кризиса.

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🔸 Эпидемия приведет как к уменьшению доходов бюджета, так и к увеличению расходов государства. Поэтому облегчение условий ведения бизнеса и кредитования должно быть в приоритете над уменьшением налогов.

Что нужно делать государству?

🔸 Сгладить пик заболеваемости с одновременным растяжением эпидемии во времени (закупить оборудование, тесты, средства защиты и подготовить персонал).

🔸 Минимизировать влияние эпидемии на экономику (что сильнее экономика, тем лучше будет работать система здравоохранения, меньший экономический стресс на каждого человека, то лучше люди будут придерживаться ограничений).