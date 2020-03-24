Что будет с ценами и украинцами, если карантин продлится

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В Украину вернулось большое количество заробитчан с набитыми валютой карманами. Это может отразится на ценах

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире позволяет предположить, что карантин в Украине не закончится третьего апреля. Именно потому эксперты начали предполагать, что же будет с ценами в стране, если уже сейчас некоторые сети магазинов начинают менять ценники на популярных продуктах. В частности, большинство утверждает, что продуктового кризиса в стране не должно быть, хотя затянуть пояса доведется практически всем. Конечно, ассортимент на полках магазинов может несколько оскудеть из-за снижения поставок импортных продуктов, но дефицита товаров не будет. Другая проблема в том, что у населения попросту может не хватать денег, чтобы купить эти продукты, так как из-за кризиса многие останутся (и уже остались) без работы, информирует enovosty.com/news.

Правительство страны должно подготовиться к тому, что многим жителям страны придется остаться без работы, а, следовательно, и без денег на самое необходимое. О введении продуктовых карточек говорить пока не приходится, так как это крайне непопулярный шаг. Но, возможно, придётся задуматься о выплатах для тех, кто останется без средств для существования. И здесь речь идёт не о «Вовиной тысяче» для пенсионеров. Здесь понадобятся совсем другие суммы.

Кроме того, некоторые товары (и речь не об импорте, который реагирует на новый курс доллара), могут вырасти в цене из-за того, что в страну вернулось большое количество украинцев из других стран, которые имеют большое количество валюты.

Кроме того, если карантин придётся продлить, некий дефицит с товарами могут ощутить жители небольших населенных пунктов. На ситуацию, в частности, повлияет закрытие продовольственных рынков.

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Отметим, ранее эксперты рассказывали о том, что ВВП Украины может упасть на четыре процента, если карантин продлится до мая. Курс доллара может составить 30 грн/дол.