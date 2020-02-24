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Ярослав Жалило рассказал о перспективах экономического развития в 2020 году

Главная » Последние новости » Новости экономики » Ярослав Жалило рассказал о перспективах экономического развития в 2020 году
 
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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2020 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 3,7%.

С вопросом относительно реальности достижения роста ВВП на 3,7% «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований, заместителю директора Национального института стратегических исследований, д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что сейчас будет работать ряд факторов, которые, к сожалению, будут способствовать снижению темпов роста

«И вряд ли даже такой рост будет достижым. Прежде всего, есть большие подозрения относительно отрицательных трендов в аграрном секторе. Исходя из тех прогнозов по погоде, которые сейчас даются, условия будут неблагоприятные для растениеводства в Украине. А в 2019 году мы получили рекордный урожай. Каждый год рекордный урожай получать не удастся. И, как следствие, главный драйвер нашего роста, коим являлось сельское хозяйство, может не сработать.

Во-вторых, у нас продолжается тренд стагнации в промышленности. В прошлом году у нас было падение промышленного производства. И пока трудно предположить, за счет чего мы будем из этой стагнации выходить. Можно, конечно, ожидать, было бы внешних стимулов в виде улучшения внешней коньюнктуры. Но прогнозы экспертов, которые обнародованы, не позволяют этого ожидать. Скорее всего, коньюнктура будет неважной», — отмечает Ярослав Жалило

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 45

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