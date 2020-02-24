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Война с «серыми» заправками. Стало известно о выгоде для Украины

Главная » Последние новости » Новости экономики » Война с "серыми" заправками. Стало известно о выгоде для Украины
 
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В Украине начали настоящую войну с нелегальными заправками

В Украине уже закрыли семьсот нелегальных заправок. Речь идёт о тех заправках, на которых были найдены нарушения, либо же которые вообще не имели разрешений. По словам главы ГНС Сергея Верланова, такие действия должны принести украинскому бюджету миллиард гривен. Всего в стране выявили 900 заправок, работающих с нарушениями, информирует enovosty.com/news.

Главный налоговик отметил, что объем продажи горюче-смазочных материалов сетью автозаправочных комплексом увеличились на 6-8 процентов. Благодаря этому украинский госбюджет сможет пополнится на миллиард гривен.

Глава Государственной нарологовой службы заявил о том, что с «серыми» заправками ведут борьбу не только налоговики. В этом задействована также полиция и служба безопасности Украины.

Отметим, ранее налоговая служба Украины взыскала около 100 миллионов гривен штрафа за незаконную продажу топлива.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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