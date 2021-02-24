«Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», — руководитель ПАТ «Черкассыоблэнерго» Олег Самчук

Главная » Последние новости » Новости экономики » «Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», - руководитель ПАТ "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук «Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», - руководитель ПАТ "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук

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«Вместо развития и сотрудничества от Фонда госимущества мы видим только информационную войну и подковерные игры», - такое резкое заявление сделал председатель правления ПАТ "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук на пресс-конференции "Государственные энергоактивы: прозрачная приватизация или заказная продажа за копейки" состоявшейся в ИА «Українські новини». Его поддержали другие участники пресс-конференции, народные депутаты Верховной Рады и эксперты энергетической отрасли.

Так, по словам председателя правления ПАО «Черкассыоблэнерго» Олега Самчука, в настоящее время предприятие преодолело такие проблемы как погашение долгов по зарплате, реструктуризацию и поэтапное погашение многомиллионных долгов перед партнерами и непогашенных налоговых обязательств и на первый план вышло прекращение процедуры банкротства, подготовка к будущей приватизации и урегулирование долга с ПрАТ «Азот». Но этому всячески мешают те, кто должен был бы всячески помогать — чиновники Фонда госимущества, информирует enovosty.com/news.

«Мы в ходе переговоров с «Азотом» неоднократно достигали договоренности выплатить в ближайшие годы 280 млн. грн., а с 2023 г. – по 240 млн. грн. в год. Казалось бы, в этом должен быть кровно заинтересован ФГИ, но вместо этого с его стороны видим неприкрытое противостояние, непрофессиональные действия и откровенные манипуляции в пользу будущих покупателей облэнерго».

Олег Самчук отметил, что действия Фонда в отношении «ЧОЭ» напоминают информационную войну. «Скажем, я с удивлением прочитал, что мы препятствуем приватизации предприятия, хотя, казалось бы, все наши действия направлены на повышение его инвестпривлекательности. Более того, именно под нашим давлением ФГИ включил нас в Перечень приватизации Приказом от 5.02.2021 г. Включили, правда, только 46%, а, если б добавили долю госкомпании «УкрЭско», мог бы получиться 71%, за который государство при продаже получило бы гораздо больше. При этом, именно мы, а не ФГИ подали ходатайство о прекращении банкротства в связи с приватизацией и 1 марта нынешнего года суд рассмотрит его в Черкасском хозсуде. Уверен, что у нас есть все основания добиться, чтобы суд поставил точку в этом, тянущемся 16 лет, деле и вынес законное решение в нашу пользу. Дело моей чести довести этот процесс до конца! Главное, чтобы нам не мешали!».

Его поддержал член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, объективный анализ деятельности ФГИ свидетельствует об обкатанной схеме занижения стоимости госэнергоактивов путем замены менеджмента и дальнейшего вывода средств. В качестве примеров эксперт привел ситуации с рядом облэнерго. Так, у «Хмельницкоблэнерго» наиболее высокая среди подчиненных ФГИ предприятий прибыль — 115 млн. грн. за 2019 г., а руководителя Олега Козачука уже год пытаются уволить. «Николаевоблэнерго», где руководитель ФГИ Дмитрий Сенниченко неделю назад заменил им же назначенного руководителя – тот проработал лишь 4 месяца. И почему? Контрразведка СБУ обвинила его в злоупотреблениях. При этом предыдущий глава «Николаевоблэнерго»– за 3 года увеличил прибыль в 7 раз – с 4,5 до 30 млн. грн. «Харьковоблэнерго», где в марте прошлого года Фонд сменил Василия Скопенко на Константина Логвиненко. И если первый выплатил все долги энергорынку и стабилизировал работу предприятия, то второй, по результатам 9 месяцев 2020 года в 4 раза увеличил текущую кредиторскую задолженность, а активы сократились на 10%. Плюс к этому – постоянные, в течение последнего года, хищения госсредств на предприятии, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Последний случай – 10 дней назад».

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«Предприятия разные, а подход один: как только есть прибыль и эффективное развитие, сразу руководителя долой. Теперь добрались до «Черкассыоблэнерго», где руководителю Олегу Самчуку предъявляют «не выполнение задач». Но ведь упрямая вещь – цифры – говорят об обратном. «ЧкОЭ» демонстрирует ежегодное увеличение прибыли, погашение задолженности ГП «Энергорынок» (с 930 до 613 млн. грн.) и задолженности перед бюджетом (выплачено 87 млн. грн.), погашение 120 млн. грн. долгов по заработной плате (полностью выплачены долги перед сотрудниками). Прибыль за последние 3 года выросла почти в 4 раза»

«Если не остановить «схемную» стратегию ФГИ, направленную на намеренное искусственное занижение стоимости активов облэнерго перед приватизацией, то продажа всех вышеназванных облэнерго не принесет ни средств государству, ни эффективного собственника активам, ни энергобезопасности регионам», — резюмировал эксперт.

Солидарен с выступавшими был и народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. «Руководители Фонда госимущества сегодня воюют с госактивами, а не способствуют их эффективному развитию», — заявил он.

«Ситуация вокруг государственных облэнерго не может не вызывать обеспокоенности депкорпуса. Мы в профильном Комитете ВР проанализировали деятельность ФГИ относительно гос энергоактивов и пришли к выводу, что действия Фонда в отношении их не логичны и не прозрачны. Речь идет о вырисовывающейся тенденции в отношении облэнерго в Харькове, Хмельницком, Николаеве и Черкассах. Несмотря на разницу в деталях, вырисовывается одна классическая схема: происходят нелогичные попытки и смены руководителей, могущие нарушить стабильную деятельность облэнерго в преддверии запланированной Фондом их приватизации заранее определенным покупателям. Фактически ФГИ ведет неприкрытую войну с прибыльными энергоактивами, а не способствует их эффективному развитию», — уверен Сергей Нагорняк.

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По словам народного депутата, ярким примером такой политики Фонда в отношении госэнергоактивов является позиция чиновников и в отношении ПАО «Черкассыоблэнерго». «Мне известна ситуация с этим предприятием, поскольку мой избирательный округ находится на Черкащине. Люди просят защитить их родное предприятие от готовящегося рейдерского захвата. Ситуация непростая. С одной стороны руководство облэнерго во главе с Олегом Самчуком выводит предприятие из бездны долгов, наделанных предыдущим руководством, повышает зарплату и инвестирует в современные инновации, а с другой – ФГИ делает все возможное, чтобы уволить самого Самчука. И все это делается в преддверии анонсированной ФГИ приватизации госэнергоактивов. Уверен, мы не допустим такого сценария – в ближайшее время мы намерены пригласить на заседание комитета по энергетике главу фонда госимущества Дмитрия Сенниченко для отчета о таких его действиях».