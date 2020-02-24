Милованов прогнозирует рост ВВП на 3,7%

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Милованов в 2020 году прогнозирует рост ВВП на 3,7%

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что в 2020 году рост ВВП составит 3,7% , информирует enovosty.com/news.

Милованов отметил, что в этом году рост украинской экономики будет выше прошлогоднего экономического роста. Министр Минэкономразвития сказал, что Нацбанк в первом квартале 2020 года прогнозирует рост на уровне 3-3,5%, а по результатам 2020 года — 3,5-3,7%.

Милованов сообщил, что ожидается, что 2020 год будет лучше 2019-го, экономика восстановится, а рост составит 3,7%.

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Ранее сообщалось, что рост реального ВВП в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составил 1,5%. Темпы роста замедлились с 4,1% кварталом ранее.