Investment nanny: Какие инвесторы «нежелательны» в Украине

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Инвестиционную няню могут получить и те инвесторы, которые уже вошли на украинский рынок

Компании РФ, которые находятся в «черном» санкционном списке, не должны находится на территории Украины. Такое заявление в Давосе сделал глава украинского правительства Алексей Гончарук. По его словам, инвесторов, чьи компании находятся на территории аннексированного крымского полуострова, являются нежелательными в Украине, информирует enovosty.com/news.

Премьер заявил, что Украина имеет сложные отношения с Россией, продолжают действовать санкции против большого количества компаний. В частности, речь идёт о компаниях, которые работают на территории аннексированного Крыма. Их работа, говоря мягко, будет не самой простой. Она нежелательна. По словам премьера Гончарука, работать в Украине не должны те, кто без уважения относится к территориальной целостности и суверенитету этой страны.

Отметим, ранее глава Украинского государства Владимир Зеленский рассказал о новой программе, созданной для инвесторов. В неё включены «налоговые каникулы», персональных помощников investment nanny, который будет работать с инвестором. Позже стало известно том, что «няня» положена не только тем, кто войдёт на рынок, но и тем, кто уже вложил свои средства в украинский бизнес.