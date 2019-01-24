Алименты в Украине: количество должников значительно уменьшилось

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В Украине за прошлый 2018 год значительно упало количество должников по выплате алиментов. Их число сократилось на 100 тысяч людей.

Такое заявление сделал Павел Петренко, который занимает должность министра юстиции, информирует enovosty.com/news.

Со слов министра, такая тенденция является подтверждением хорошей статистики. Он отметил, что за прошлый год должники выплатили 4,6 млрд гривен. Петренко подчеркнул, что эта сумма вдвое превышает сумму выплат за 2017 год. Министр считает, что такие хорошие результаты наблюдаются благодаря эффективной работе министерства юстиции. Основная цель их работы в том, что чужих детей не бывает. Добавим, что большинство родителей не только погасили свои прошлые долги, но и внесли платежи наперед.

Ранее сообщали, что в Кабмине было принято решение должников по алиментам официально трудоустраивать. Для этого был создан специальный проект, предусматривающий трудоустройства должника, а также дальнейшее взыскание денег с его заработной платы. Этот проект был разработан экспертами Госслужбы занятости и Минюстом.