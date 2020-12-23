Украинцы начали получать «карантинные» выплаты. Кто уже получил, а кто — вернёт деньги

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украинцы начали получать "карантинные" выплаты. Кто уже получил, а кто - вернёт деньги Украинцы начали получать "карантинные" выплаты. Кто уже получил, а кто - вернёт деньги

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Пенсионный фонд Украины уже профинансировал 2 242,8 млн грн для 280 300 человек.

Пенсионным фондом выполнены выплаты единовременной материальной помощи ФОПам и работникам в размере 8000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ. Деньги получают те, кто уже успел подать заявки, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, совладелец «Планеты кино» на своей странице в социальной сети написал о том, что кинотеатрам выплатили 4 миллиона гривен помощи с целевым назначением — на выплату зарплат сотрудникам: «На нашу сеть, на 500 сотрудников, этого хватит на половину месяца зарплат. Это не много, но и не мало. Мы были закрыты 4 месяца (если считать с карантином выходного дня). Также сегодня сотрудники начали получать 8000 гривен помощи», — написал он.

Кто вернёт деньги?

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В Офисе крупных налогоплательщиков ГНС сообщили о том, что в случае выявления недостоверных сведений, на основании которых была получена единовременная материальная помощь, которые влияют на право застрахованного лица на её получение, средства подлежат возврату застрахованным лицом.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что в первый день украинцы не могли оформить выплаты из-за сбоя системы, которая была сильно перегружена.