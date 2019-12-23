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Олег Пендзин рассказал об инвестировании иностранцев в ОВГЗ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Олег Пендзин рассказал об инвестировании иностранцев в ОВГЗ
 
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В Национальном банке Украины сообщили, что объем инвестирования иностранцев в облигации внутреннего государственного займа увеличился на 5,4 млрд грн до 115,5 млрд грн

С вопросом относительно эффективности данных инвестиций для экономики страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что, к сожалению, это не инвестиции, а спекулятивные деньги

«Например, есть стратегический инвестор и портфельный инвестор. Портфельный инвестор покупает наши облигации, а стратегический приходит и создает рабочие места. Но это даже не портфельный инвестор, а просто финансовый спекулянт.

А приходят эти спекулянты потому, что мы им даем очень высокий процент дохода. Если, например, в Германии облигации внутреннего займа выпускает под «-0,5%» годовых, то мы выпускаем их под «13-14%» годовых. Поэтому, естественно, сюда идут финансовые спекулянты», — сообщает Олег Пендзин

Читайте: Главной экономической целью является рост доходов населения, - Олег Пендзин


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

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