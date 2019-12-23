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Новые пенсии в 2020. Появились важные уточнения

Главная » Последние новости » Новости экономики » Новые пенсии в 2020. Появились важные уточнения
 
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В Пенсионном фонде Украины решили поделиться важными уточнениями по поводу перерасчета пенсий для пенсионеров

В Пенсионном фонде рассказали о том, какие изменения ожидают украинцев, которые достигли 65-летнего возраста и имеющих тридцать лет стажа для женщин и 35 для мужчин. Заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина сообщила о том, что пенсия у таких украинцев не может составлять менее сорока процентов от минималки, информирует enovosty.com/news.

По её словам, минимальную заработную плату в Украине меняют ежегодно в начале нового года. Тогда же, первого января, пересчитывают и пенсии. Вместе с тем, важно отметить, что речь идёт только о неработающих пенсионера, так как для остальных категорий происходит иная форма перерасчета — в зависимости от заработка и стажа.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, кому в Украине стоит рассчитывать на повышение пенсий и заработных плат в новом году.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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