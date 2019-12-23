Новогодний фруктовый стол: Как изменилась цена в этом году

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В этом году стоимость фруктовой корзины несколько изменилась

Фрукты — незаменимая часть любого праздничного стола, особенно — новогоднего. В этом году некоторые фрукты выросли в цене, другие — порадовали украинцев более лайтовыми прайсами. В целом же, аналитики сообщают о том, что в этом году за фрукты придётся заплатить на десять процентов больше, чем годом ранее. В основном удорожание наблюдается из-за роста цены на яблоки и груши. И хоть виноград в этом сезоне подешевел, этого не хватило, чтобы компенсировать яблочно-грушевую инфляцию. За яблоки в этом году просят примерно в два раза больше, чем этот было перед Новым годом-2019. Виноград же убавил в цене примерно тридцать процентов. А вот цитрусы и экзотические фрукты в этом году практически не изменили ценники, информирует enovosty.com/news.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что новогодний стол в этом году обойдётся несколько дороже, чем в 2019 году. В этом году стол обойдётся примерно в 1640 гривен. За изыски, как вот красная рыба или икра, придётся заплатить сверху. Три килограмма любимого салата оливье обойдётся в 140 гривен. баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн