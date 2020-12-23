Александр Леонов: «Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

23.12.2020 г.
20:48Александр Леонов: "Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства"
14:32«Ситуация катастрофическая»: Китай отказался от рыбы из РФ
12:23Украинцы начали получать "карантинные" выплаты. Кто уже получил, а кто - вернёт деньги
08:34Субсидия в Украине: Кого заставят вернуть деньги
22.12.2020 г.
20:16Руслан Бортник: "Идея об амнистии капиталов является правильной для экономики Украины"
13:59НБУ ввел антикризисные меры для банков на период локдауна
09:53Первый год с коронавирусом: как пандемия повлияла на экономику мира
Все новости экономики

Аналитика

23.12.2020

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
2020 год оказался очень непростым. В народе издавна сложилось убеждение, что високосный год — несчастливый, а потому принесет «не пироги и пышки, а синяки ...
22.12.2020

Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут

Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
Неимоверно возросшие возможности информационных технологий угрожают поставить крест на тех гражданских правах и свободах, которые до сих пор считались ...
18.12.2020

"Укроборонпром" к дерибану готов?!

Укроборонпром к дерибану готов?!
Основанный во времена Януковича в 2010 году и погрязший в коррупционных скандалах концерн "Укроборонпром", похоже, оканчивает свой земной путь и готовится ...

Последние новости

23.12.2020 г.
23:50 COVID-19 в Европе: Чехия закрывает магазины и вводит комендантский час
23:20 Фантазия бабушек не знает границ: самые смешные и необычные детские новогодние костюмы (ФОТО)
23:11 Байден пригрозил Москве ответным ударом и обвинил Трампа в бездействии
23:00 На вооружение ВМС США поступят многорежимные радарные системы MMR
22:40 Ученые рассказали, безопасно ли вакцинироваться от COVID-19 при беременности
21:59 Армия США будет использовать искусственный интеллект для разработки системы химико-биологической защиты
21:48 Киберполиция блокировала деятельность опасного хакера
21:25 Украинский умелец создал самый странный в стране "автомобиль" (ФОТО)
21:23 Ученые нашли редкий древний цветок, которому может быть 100 млн лет (ФОТО)
20:58 В Одессе заметили эффектный кроссовер Audi (ФОТО)
20:48 Александр Леонов: "Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства"
20:18 США ввели новые санкции против Беларуси
19:58 В США прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
19:27 В столицу пришла зимняя сказка (ВИДЕО)
19:21 СБУ блокировала незаконный вывоз из страны авиационного военного оборудования
18:57 В Великобритании обнаружили два новых штамма COVID
18:37 В Украине предлагают жестко наказывать нарушителей карантина
18:22 Медведчук в интервью Bloomberg: Есть основания для досрочных выборов, которые лучше отражали бы интересы людей
17:58 В Англии расширили строгий локдаун
17:39 В Непале пилоты самолета доставили пассажиров не в тот город
16:56 Новый штамм коронавируса: названы основные симптомы
16:43 Трофимов и Культенко не осилили заказ Кличко по паевому взносу - СМИ
16:38 Кабмин принял важное решение о помощи белорусским "айтишникам"
16:25 Кернеса похоронили в Харькове (ВИДЕО)
16:02 В Украине утвердили стоимость проезда по платным дорогам: подробности
15:00 Армия США потратит 4,6 млрд долларов на новейший вариант танка M1 Abrams
14:32 «Ситуация катастрофическая»: Китай отказался от рыбы из РФ
13:42 Британские ученые рассказали, когда и где на самом деле был обнаружен "британский мутант"
13:35 Карт-бланш Путина. На Западе рассказали о печальной ситуации в России
13:28 Минобразования собирается повысить стипендии для студентов
13:27 Самые лучшие кроссоверы по итогам 2020 года
12:59 Пятое место Медведчука в рейтинге самых влиятельных людей Украины - закономерное следствие его деятельности - Джангиров
12:23 Украинцы начали получать "карантинные" выплаты. Кто уже получил, а кто - вернёт деньги
12:20 В Сети сравнили победы Зеленского с пародиями "95 квартала" - юмористическое видео
12:15 Маск предлагал Тиму Куку купить Tesla за $60 млрд
11:28 В Украине изменились правила для автомобилистов: детали
11:05 Госдума России приняла закон о цензуре в Facebook и YouTube
10:59 В Украине заметили уникальный спорткар с двумя двигателями (ФОТО)
10:51 В Москве во время записи интервью прохожие кричали "Слава Украине!" (ВИДЕО)
10:31 В первый день торгов Tesla Маск обеднел на $9 миллиардов
09:36 Стало известно, какая вакцина от коронавируса "светит" Украине
09:30 Байден нанесет Путину удар в $1 трлн, – Пионтковский
09:15 Второе самоубийство за месяц. С жизнью покончил сотрудник, обеспечивающий охрану Путина
08:48 Курьез: Житель Харькова набил на лбу татуировку "Кернес жив" (ФОТО)
08:41 Многомиллионное Twitter-наследство Трампа удалят: Байден получит чистый аккаунт
08:34 Субсидия в Украине: Кого заставят вернуть деньги
07:30 Предупреждение от ученых: использованные маски для здоровья опасней, чем их отсутствие
07:15 Новый китайский десантный корабль Type 075 начал ходовые испытания
00:38 Конгресс одобрил пакет помощи экономике США: люди, потерявшие работу, получат по $1200 в месяц
22.12.2020 г.
23:25 Открыта способность коронавируса встраиваться в хромосомы человека - исследование
23:21 Путин назначил себя пожизненным сенатором Совета Федерации РФ
22:39 Скандал: Университет внутренних дел проверяет танцы студенток под песню российской шансон-группы "Воровайки" (ВИДЕО)
21:59 NASA планирует отправить на Марс собаку-робота
21:42 В американской Одессе собака покорила полицейский участок (ФОТО)
21:19 Степанов рассказал о возможности отмены локдауна в Украине
20:29 В Египте восстановили древний храм одной из самых почитаемых богинь
20:16 Руслан Бортник: "Идея об амнистии капиталов является правильной для экономики Украины"
19:55 Британцы в панике "сметают" продукты из-за мутации COVID-19 (ФОТО)
19:36 В Украине подняли цены на газ
19:19 «О новых победах без зрад и бед»: В Сети появилось юмористическое видео о «предновогодних подарках» президента Зеленского украинцам
Все новости »

Александр Леонов: «Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов: "Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства"
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине незначительно замедлился спад промышленого производства.

С вопросом относительно возможности остановки падения промышленного производства в ближайшем будущем “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что сейчас практически нет возможностей, чтобы остановить падение промышленного производства в ближайшем будущем

«И связано это как с объективными причинами, такими как экономический кризис и локдауны в Европейском Союзе, так и с действиями власти. Потому что, во-первых, можно вспомнить что серьезное падение производства началось еще до кризиса, связанного с эпидемией COVID. В ноябре 2019 падение промышленного производства было более, чем на 7%, а в декабре 2019 года — более, чем на 8%. А коронавирус и локдаун в марте сделали кризис системным. И поэтому сейчас надо предпринимать достаточно серьезные жесткие меры для того, чтобы хотя бы остановить падение промышленного производства. Но пока что не видно, чтобы власть «поставила правильный диагноз» и обозначила направления, по которым нужно исправлять ситуацию», — сообщает Александр Леонов


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 139

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги года: Главные события уходящего 2020 года
Зе-цифровизация и электронная слежка: вас подслушают, запишут и продадут
"Укроборонпром" к дерибану готов?!
Наследие Кернеса: Что ждет Харьков - передел сфер влияния или реванш пророссийских сил
Больше на силовиков и меньше на врачей: как распределили госбюджет 2021 и откуда возьмут деньги
Крах АвтоКрАЗа: Как убивают знаменитый автозавод
Автомобильная отрасль в Украине: как выжить в условиях неравной конкуренции
Евро-буза: Польша и Венгрия против Брюсселя и Сороса
ЗЕяющий провал бюджета-2020
"Мотор Сич"- бриллиант отечественного машиностроения практически утрачен для Украины
Все статьи





Читайте также

Александр Леонов: "Необходимо сделать все, чтобы малый и средний бизнес выжили"
 Александр Леонов: "Необходимо принимать комплексные меры для реанимации экономики"
Александр Леонов: "Низкая учетная ставка стимулирует экономику"
 Александр Леонов: "В Украине необходимо проводить пенсионную реформу и вводить накопительную систему"
Риски для банковской системы растут на фоне кризисных явлений, - Александр Леонов
 Программа “Доступные кредиты 5-7-9%” должна быть более масштабной, - Александр Леонов (ВИДЕО)
Александр Леонов рассказал о значении дефицита торгового баланса для экономики страны
 Александр Леонов рассказал о значении дефицита платежного баланса для экономики Украины

Армия

Штурмовые винтовки MZ-10 и MZ-15
Бронеавтомобиль B1 Centauro (Италия)
Танк «Меркава Mk.2» (Израиль)
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2»
Вся армия    >>

Персоны

Комаровский
Евгений
Пашинский

Сергей
Трамп
Дональд
Орбан
Виктор
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба

Олег Кияшко: Громкое «харьковское дело» может закончиться пшиком


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети сравнили победы Зеленского с пародиями "95 квартала" - юмористическое видео (16746)

"Янукович и йолка": В Сети появилась смешная фотожаба про шляпу, снятую с главной елки Украины (11229)

"У бандитского режима Путина время на исходе": The Times рассказало о будущем главы Кремля (9595)


Купить подарки





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 