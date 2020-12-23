Александр Леонов: «Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Александр Леонов: "Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства" Александр Леонов: "Сейчас надо предпринимать серьезные меры, чтобы остановить падение промпроизводства"

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В Украине незначительно замедлился спад промышленого производства.

С вопросом относительно возможности остановки падения промышленного производства в ближайшем будущем “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что сейчас практически нет возможностей, чтобы остановить падение промышленного производства в ближайшем будущем

«И связано это как с объективными причинами, такими как экономический кризис и локдауны в Европейском Союзе, так и с действиями власти. Потому что, во-первых, можно вспомнить что серьезное падение производства началось еще до кризиса, связанного с эпидемией COVID. В ноябре 2019 падение промышленного производства было более, чем на 7%, а в декабре 2019 года — более, чем на 8%. А коронавирус и локдаун в марте сделали кризис системным. И поэтому сейчас надо предпринимать достаточно серьезные жесткие меры для того, чтобы хотя бы остановить падение промышленного производства. Но пока что не видно, чтобы власть «поставила правильный диагноз» и обозначила направления, по которым нужно исправлять ситуацию», — сообщает Александр Леонов