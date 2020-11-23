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Рынок нефти ждет историческая перемена

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США могут в скором времени утратить лидерство по переработке нефти. Эту страну вытесняет Китай

Китай может вытеснить лидера по переработке нефти. С позапрошлого века первое место занимали Соединенные Штаты Америки. Информацией об этом поделился источник в Международном энергетическом агентстве, информирует enovosty.com/news.

По его информации, которую он передал агентству Bloomberg, США в скором времени могут потерять мировое лидерство в переработке «черного золота», которым владели с середины XIX века. Историческая перестановка может произойти уже в 2021 году, когда новым лидером станет Китай. Подобная динамика наблюдалась уже давно, но пандемия COVID-19 стала настоящим катализатором на рынке. Дело в том, что Азия, с которой пандемия началась, оперативнее восставливает свою экономику, в то время как Запад в этом заметно отстают. В то время как США закрывают нефтеперерабатывающие заводы, китайцы готовятся открыть сразу четыре новых.

Но не только пандемия подкосила позицию американцев. Проблем прибавили и новые правила, которые продвигают биотопливо, из-за которых некоторые американские нефтепереработчики решили перепрофилировать свои производства. В это же время азиатские страны обходят стороной этот тренд, потому спрос на нефть и пластик там только увеличивается. В частности, в КНР за последние двадцать лет перерабатывающая промышленность увеличилась сразу в три раза. Только новосозданные предприятия этой азиатской страны за сутки перебарывают 1,2 миллиона баррелей, что равно мощности нефтепереработки всей Британии.

Напомним, рынок нефти с начала пандемии потерпел серьезные перемены и пережил сильный кризис.

Читайте: Деуглеродизация экономики и локдаун: Цены на нефть осыпались и больше не вырастут


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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