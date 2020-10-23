Больше 100 гривен за пачку: В Украине дорожают сигареты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Больше 100 гривен за пачку: В Украине дорожают сигареты Больше 100 гривен за пачку: В Украине дорожают сигареты

Закрыть Отправить

К 2024 году за пачку сигарет нужно будет заплатить больше ста гривен

Сигареты всех классов в ближайшие годы в Украине будут серьезно дорожать. Сейчас за сигареты с фильтром местного производства нужно заплатить около 42 гривен, медиум-класса — почти 49 гривен, за пачку сигарет премиум-класса в магазинах просят 54,7 гривен. Через год стоимость вырастет на 7,9, 8,9, 12 гривен соответственно, информирует enovosty.com/news.

Цена на сигареты в Украине будет расти до 2025 года, и в результате цена за 1000 сигарет будет составлять 90 евро. На этот шаг в Украине пошли из-за требований Директивы 2011/64/ЄС, которые Украина обязывается выполнять. Теперь с каждым месяцем почка премиум-сигарет становится дороже на 80 коп. В начале прошлой зимы за пачку таких сигарет курильщику нужно было заплатить 45 гривен, а в прошлом сентябре — больше 54 гривен. Учитывая обязательства Украины, уже в 2024 году пачка будет обходиться в более чем 100 гривен.

Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил о том, что сигареты в Украине должны стоить 200 гривен и такая цена не будет вызывать возмущение у общества. Он также полагает, что в стране должна вырасти цена крепкого алкоголя.

Вместе с тем, эксперты уже предупреждают о том, что такое подорожание сигарет может ещё сильнее загнать табачный рынок в «тень». «Теневой» рынок формируется из контрафакта, который производят нелегально в Украине, и контрабанды, незаконно завезенной из других стран.

Читайте: Милованов рассказал, почему не уменьшаются цены на потребительские товары

Отметим, сейчас список стран, жителям которых дороже всего обходится покупка сигарет, возглавляет Австралия.