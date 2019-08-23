Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора

Главная » Последние новости » Новости экономики » Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора Всемирный банк поддерживает в Украине проекты по реформированию финансового сектора

Закрыть Отправить

В пресс-службе НБУ сообщили, что руководитель Всемирного банка провел встречу с главой Национального банка Украины , в ходе которой обсуждались перспективы развития финансового сектора и рост объемов кредитования

В пресс-службе НБУ сообщили, что руководитель Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс провел встречу с главой Национального банка Украины Яковом Смолием, в ходе которой обсуждались перспективы развития финансового сектора, рост объемов кредитования и уменьшение доли неработающих кредитов, информирует enovosty.com/news.

Глава НБУ выразил признательность представителям Всемирного банка за тесное сотрудничество, а представители Всемирного банка сообщили о желании продолжать сотрудничество с Национальным банком.

В Нацбанке сообщили, что Всемирный банк поддерживает украинские проекты по реформированию банковского сектора, укреплению надзорных функций регулятора, повышению эффективности банковского надзора, улучшению корпоративного управления госбанками, уменьшению доли проблемных кредитов.

Читайте: На развитие финсектора Украина получила 500 млн долларов от Всемирного банка

Ранее сообщалось, что руководитель Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибыл в Украину с двухдневным визитом. Это его первый визит в нашу страну после назначения на пост руководителя Всемирного банка. Официальная встреча Дэвида Малпасса с президентом Украины Владимиром Зеленским анонсирована на 23 августа.